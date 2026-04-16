HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công ty SJC thông báo khẩn sau khi Fangape bị tấn công

Thái Phương |

Các đối tượng giả mạo đã thực hiện tấn công làm vô hiệu hóa trang Fanpage chính thức của công ty SJC trên nền tảng Facebook.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa thông tin về việc bị các đối tượng giả mạo thực hiện tấn công làm vô hiệu hóa trang fanpage chính thức của công ty SJC trên nền tảng Facebook (đường link page www.facebook.com/sjcsaigon).

Trước đó, công ty liên tục ghi nhận và cảnh báo đến khách hàng việc các đối tượng xấu giả mạo Fanpage của SJC trên nền tảng Facebook nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Để bảo đảm an toàn tài sản cho khách hàng, công ty SJC thông báo hiện tại, trụ sở SJC tại TPHCM không có bất kỳ hoạt động nào trên nền tảng Facebook.

Mọi Fanpage mang tên "SJC" hoặc sử dụng hình ảnh của SJC trên nền tảng này đều là giả mạo hoặc đang bị chiếm quyền kiểm soát.

- Ảnh 2.

Fanpage bên trái là trang chính thức của công ty SJC hiện đã bị tấn công, không thể truy cập, trong khi trang bên phải là Fanpage giả mạo, dù vẫn có tích xanh

Nhằm tránh bị sập bẫy, công ty SJC khẳng định không triển khai hình thức đặt cọc tiền dưới bất kỳ hình thức nào qua mạng xã hội cũng như qua điện thoại. Không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển khoản thanh toán trước khi nhận hàng qua các tin nhắn cá nhân hay các nền tảng mạng xã hội.

Khách hàng chỉ thực hiện giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng, chi nhánh hoặc địa điểm giao dịch chính thức của SJC trên toàn quốc.

Khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của các trang Facebook giả danh SJC và cảnh giác với các chương trình khuyến mãi bất thường hoặc lời mời chào mua vàng "giá rẻ" trên không gian mạng.

"Mọi thông tin chính thống sẽ được cập nhật tại website duy nhất của công ty www.sjc.com.vn. Công ty SJC đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm này" – công ty này nêu.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại