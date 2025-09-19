Công ty robot do con trai tỷ phú ô tô sáng lập vừa gọi được vốn khủng sau 4 tháng thành lập

Công ty có tên là Công ty TNHH Robot Tô Châu Yixing (sau đây gọi tắt là Yixing Robot). Được thành lập vào tháng 5/2025 tại Tô Châu (Trung Quốc), đây là một công ty còn rất trẻ, chủ yếu tập trung vào việc chế tạo robot tiến hóa thông minh dựa trên dữ liệu có độ chính xác cao.

Người sáng lập Yixing Robotics là Lý Hưng Hưng - con trai của Lý Thư Phúc, ông chủ Geely Auto. Tuy nhiên, Lý Hưng Hưng không đóng vai trò quan trọng trong ban quản lý. Chủ tịch công ty là Phan Vân Bân, từng thành lập hai công ty trước khi gia nhập Geely. Sau khi gia nhập Gillette những năm gần đây, Phan Vân Bân giữ chức chủ tịch bộ phận vệ tinh và hiện là CEO của công ty bán dẫn này.

Đội ngũ cốt cán của công ty đến từ các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước như Đại học Stanford, Đại học Berkeley, Đại học Oxford, Đại học Thanh Hoa, Đại học Hoàng gia London, Đại học Giao thông Thượng Hải, Đại học Phục Đán và Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông. Hầu hết các thành viên trong nhóm đều có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Các công nghệ và sản phẩm cốt lõi của công ty bao gồm thu thập dữ liệu máy thực có độ chính xác cao, phát triển các mô hình khuếch tán đa phương thức quy mô lớn và phương pháp dẫn động hai bánh "công nghệ hàng đầu + siêu kịch bản". Thu thập dữ liệu máy thực có độ chính xác cao tận dụng hoạt động sản xuất xe rộng rãi của Geely và các kịch bản công nghiệp quy mô lớn khác, cho phép công ty thu thập một lượng lớn dữ liệu kịch bản chính xác, tạo nền tảng vững chắc cho việc đào tạo mô hình và tối ưu hóa thuật toán.

Công ty cũng có lợi thế về sức mạnh tính toán và thuật toán nhờ Trung tâm Điện toán Thông minh StarRui 2.0 của Geely, với tổng sức mạnh tính toán lên đến 23,5 EFLOPS, đứng đầu trong số các nhà sản xuất ô tô nội địa. Hơn nữa, công ty có thể tích hợp sâu mô hình AI Geely StarRui với mô hình đa phương thức Step Star, hỗ trợ cho các thuật toán của mình.

Về mặt sản xuất, hệ thống sản xuất và nguồn lực chuỗi cung ứng vững mạnh của Geely chắc chắn đủ để mang lại cho Yixing Robot một xuất phát điểm cao hơn nhiều so với các công ty robot khác.

Tập đoàn Geely cũng rất coi trọng lĩnh vực robot. Phó Chủ tịch Lý Truyền Hải đã tuyên bố rằng Geely có tiềm năng chuyển đổi từ một công ty ô tô thành một công ty robot hàng đầu tại Trung Quốc và thậm chí trên toàn cầu.

Mặc dù mới thành lập, công ty đã huy động được vốn nhanh chóng. Vào tháng 8 năm nay, công ty đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống, với sự đầu tư từ Cao Cao Travel, Jingneng Microelectronics và các công ty khác. Gần đây, công ty đã huy động được thêm hàng trăm triệu nhân dân tệ từ BV Baidu Ventures, Tongchuang Weiye, Suzhou Fund, Zhongxin Group, Landai Technology và Galaxy Universal Robots.