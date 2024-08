Công ty nhà nước cung cấp bao bì cho Colgate, Knorr, Kotex... phải trích lập hơn 70% giá gốc vốn đầu tư tại 1 ngân hàng

Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH MTV đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2024 với doanh thu thuần 806 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, Liksin lãi gộp hơn 168 tỷ đồng, tăng 27% so với 6 tháng năm 2023.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Liksin giảm 44% đạt gần 11,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng giảm 59% đạt 2,2 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang so với cùng kỳ còn chi phí bán hàng tăng 10% đạt 31,5 tỷ đồng.

Kết quả, Liksin lãi sau thuế 94,3 tỷ đồng, tăng 50% so với 6 tháng năm 2023.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Liksin hơn 1.700 tỷ đồng, giảm khoảng 158 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Liksin ở mức 275 tỷ đồng, giảm 25% so với hồi đầu năm.

Nợ phải trả của Tổng Công ty đạt 526 tỷ đồng, tăng 110 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Các khoản nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 3,2 lần trong kỳ vừa rồi lên hơn 152 tỷ. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn là gần 183 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Liksin dành hơn 65 tỷ để đầu tư cổ phiếu, trong đó, khoản đầu tư giá trị lớn nhất là đầu tư 31,2 tỷ đồng vào CTCP Vật liệu tự dính Việt Nam, tuy nhiên công ty đã phải trích lập dự phòng 100% cho khoản đầu tư này.

Ngoài ra, trong đó, Liksin dành hơn 5,5 tỷ để đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Á và đang phải trích lập dự phòng gần 4 tỷ, tương ứng gần 72% giá trị gốc của khoản đầu tư. Theo báo cáo tài chính công ty mẹ, Liksin sở hữu 552.664 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đông Á.

Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin là doanh nghiệp do UBND Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu 100% vốn điều lệ. Tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm về chế bản, in, bao bì, mực, hóa chất in và hậu cần in, giấy và nguyên liệu giấy. Kinh doanh nhà, dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê nhà, xưởng, kho bãi, quầy sạp cửa hành kinh doanh, xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, sân bãi, ...

Các sản phẩm chủ yếu sản xuất của Tổng công ty là bao bì phức hợp, bao bì mảng đơn, bao bì giấy. Theo website công ty, ột số đối tác của Liksin có thể kể đến là Colgate, Knorr, P&G, Rohto, Traphaco, ...