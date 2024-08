Doanh nghiệp BĐS công nghiệp có 95,4% vốn của UBND tỉnh Bình Dương đang kinh doanh thế nào?

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp (Becamex IDC - BCM) là CTCP được chuyển đổi từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV năm 2018. Ngành nghề kinh doanh chính gồm: Kinh doanh BĐS; Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN, KDC và KĐT; Dịch vụ cho thuê, quản lý và xử lý nước thải KCN, KDC và KĐT. Tính đến cuối quý 2/2024, BCM có 11 công ty con, 13 công ty liên kết và 2 công ty đồng kiểm soát.



Về cơ cấu cổ đông, UBND tỉnh Bình Dương sở hữu 95,4% vốn cổ phần. Cổ đông nước ngoài nắm giữ 1,8% cổ phần. Do tỉnh Bình Dương nắm giữ phần lớn cổ phần, ban lãnh đạo công ty đều là người đại diện vốn của tỉnh.

BCM đang vận hành 6 khu công nghiệp (KCN) là KCN Mỹ Phước 1, KCN Mỹ Phước 2, KCN Mỹ Phước 3, KCN Thới Hoà, KCN Bàu Bàng và KCN Bàu Bàng mở rộng. Tổng diện tích đất của các KCN hiện hữu là hơn 4.000 ha, đất cho thuê KCN là hơn 2.900 ha, diện tích cho thuê còn lại khoảng 350 ha. Đến nay, tiến độ đầu tư hạ tầng tại các KCN này đạt trên 95% với tỷ lệ lấp đầy đạt 88%.

Về dự án KCN Cây Trường, đây là dự án có quy mô 700 ha, diện tích đất thương phẩm 490 ha, có vị trí tại huyện Bàu Bàng, giáp KCN Bàu Bàng và đất cao su. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch 1/2000 và đang chờ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư.

Những năm trước đây, BCM chủ yếu tập trung khai thác, phát triển KCN và khu dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên để đáp ứng cho xu thế phát triển mới, BCM đang nghiên cứu, triển khai các dự án mới ở các tỉnh thành khác như Bình Phước, Bình Định và Tây Ninh.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2024, doanh thu của công ty đạt 1.162 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận ròng tăng mạnh 175% so với cùng kỳ do lợi nhuận được chia từ VSIP tăng đột biến 145% so với cùng kỳ, đạt 375 tỷ đồng và ghi nhận lợi nhuận từ hợp tác kinh doanh 123 tỷ đồng. Mảng kinh doanh chủ lực là BĐS KCN và dân cư ghi nhận doanh thu 1.171 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu công ty đạt 1.973 tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 499 tỷ đồng (tăng 188% so với cùng kỳ.

Năm 2024, BCM đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 9.000 tỷ đồng (bằng 102% năm 2023), lợi nhuận trước thuế đạt 6.300 tỷ đồng (bằng 103% năm 2023) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.350 tỷ đồng (bằng 103% năm 2023). Như vậy, so với kế hoạch đặt ra, công ty mới chỉ hoàn thành 22% chỉ tiêu doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận.

Do đặc thù phát triển nhiều dự án cùng lúc nên trong thời gian qua BCM đã huy động vốn lớn. Tính đến cuối quý 2/2024, tổng dư nợ vay của BCM đạt 21.273 tỷ đồng, trong đó, vay ngắn hạn là 9.323 tỷ đồng, vay dài hạn là 11.950 tỷ đồng tăng 7,8% so với đầu năm, trong đó giá trị trái phiếu phát hành tại thời điểm cuối kỳ đạt 10.506 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu của BCM đạt 107%, cao hơn so với trung bình ngành.

Dự đoán về hoạt động kinh doanh của Becamex IDC, Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) cho hay: "Trong giai đoạn 2024 - 2025, chúng tôi dự phóng doanh thu có thể đạt 6.549 tỷ đồng (giảm 17% so với cùng kỳ)/6,422 tỷ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ), trong đó doanh thu cho thuê đất KCN tăng trưởng 56%/13% so với cùng kỳ với kỳ vọng dòng vốn đầu tư vào Bình Dương cải thiện khi kinh tế thế giới dần phục hồi.

Các dự án KCN lớn như KCN Cây Trường, Becamex Bình Phước và Becamex VSIP Bình Định đang được đẩy mạnh để sớm đưa vào vận hành. Lợi nhuận ghi nhận từ công ty liên doanh, liên kết đạt 1.371 tỷ đồng/1.580 tỷ đồng (tăng 72% so với cùng kỳ/tăng 15% so với cùng kỳ), trong đó các khoản đóng góp lợi nhuận lớn gồm VSIP, IJC….

Tổng hợp lại, chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng BCM năm 2024 - 2025 đạt 1.775 tỷ đồng (giảm 27% so với cùng kỳ)/ 2.284 tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ)".