Công ty năng lượng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn bán điện tại Philippines với giá hơn 4.300 đồng/kWh

VinEnergo sẽ hợp tác với Meralco và Mgen, nghiên cứu phát triển 5 gw điện nền với giá mục tiêu 17 cent/kWh cho Philippines

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

VinEnergo sẽ bán điện tại Philippines

Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo - thành viên của Tập đoàn Vingroup vừa công bố ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với Manila Electric Company (Meralco), nhà phân phối điện lớn nhất Philippines, và Meralco PowerGen Corporation (MGEN), đơn vị phát triển nguồn điện thuộc Meralco.

Mục tiêu của các bên nhằm phát triển 5 GW điện nền từ năng lượng tái tạo để bán cho Meralco cùng các nhà phân phối - bán lẻ điện với mức giá mục tiêu khoảng 17 cent/kWh (khoảng 4.326 đồng cho mỗi số điện).

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, các bên sẽ trao đổi và nghiên cứu các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm phát triển nguồn điện, bảo đảm cân bằng hệ thống, an ninh năng lượng và ứng dụng các công nghệ năng lượng mới tại Philippines.

Theo định hướng ban đầu, mục tiêu này có thể được hỗ trợ bởi khoảng 25 GW công suất năng lượng tái tạo tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng.

Các bên cũng dự kiến xem xét khả năng hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng sạc xe điện, bao gồm các giải pháp sạc cho hộ gia đình, khách hàng thương mại và đội xe, cùng các mô hình vận hành liên quan.

Trước đó, VinEnergo đã ký biên bản ghi nhớ với Bộ Năng lượng Philippines về định hướng phát triển năng lượng sạch. Đầu năm 2026, doanh nghiệp này cũng công bố các thỏa thuận hợp tác với đối tác địa phương để phát triển tổng cộng 4,8 GW dự án năng lượng tái tạo tại các khu vực Luzon, Visayas và Mindanao.

Theo công bố của doanh nghiệp, các dự án trên nằm trong kế hoạch phát triển 50 GW công suất năng lượng tái tạo tại các thị trường quốc tế trọng điểm trong vòng ba năm tới.

3 doanh nghiệp có tiềm lực như thế nào?

Đại diện 3 doanh nghiệp

VinEnergo là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tập trung vào các mảng điện gió, điện mặt trời, hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và các giải pháp năng lượng trực tiếp.

Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 3/2025. Theo thông tin công bố, VinEnergo đang phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời và lưu trữ năng lượng tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên tới hàng tỷ USD.

Bên cạnh thị trường trong nước, doanh nghiệp cũng mở rộng hoạt động ra nước ngoài với danh mục dự án khoảng 10 GW tại Đông Nam Á, Bắc Âu và châu Phi.

Theo kế hoạch được công bố, VinEnergo đặt mục tiêu phát triển hơn 100 GW công suất năng lượng trên phạm vi toàn cầu trong vòng ba năm tới. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ gần 3 tỷ USD.

Trong khi đó, Meralco PowerGen Corporation (MGEN) là đơn vị phát triển nguồn điện thuộc Meralco, hoạt động tại Philippines và một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á. Danh mục hoạt động của doanh nghiệp trải rộng từ nhiệt điện, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), điện mặt trời đến hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS). Công ty cũng đang nghiên cứu một số công nghệ năng lượng mới, trong đó có điện hạt nhân.

Ngoài hoạt động phát điện, MGEN còn tham gia lĩnh vực bán lẻ điện năng thông qua các đơn vị thành viên.

MGEN hoạt động thông qua các công ty thành viên gồm MGEN Thermal Energy, MGEN Renewable Energy và MGEN Gas Energy Holdings. Doanh nghiệp đồng thời sở hữu cổ phần tại PacificLight Power (Singapore), SP New Energy Corporation (SPNEC) và nắm giữ 40,2% cổ phần tại tổ hợp LNG tích hợp ở Batangas, Philippines.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, tính đến tháng 5/2026, tổng công suất phát điện thương mại thuần của MGEN đạt 5.069,7 MW từ các nguồn năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo. Doanh nghiệp cũng sở hữu các hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin với tổng dung lượng 56,4 MWh.

Đối tác thứ ba trong lần hợp tác này là Meralco - công ty phân phối điện lớn nhất và cũng là doanh nghiệp tiện ích tư nhân lớn nhất tại Philippines. Các công ty thành viên của Meralco hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến ngành điện, bao gồm phát điện, tư vấn và kỹ thuật, xây dựng, thanh toán hóa đơn và các dịch vụ liên quan.

Nếu nhìn dưới góc độ thị trường năng lượng, đây là sự kết hợp khá đáng chú ý vì ba bên đang đứng ở ba mắt xích khác nhau của chuỗi giá trị điện lực: nhà phát triển dự án - nhà phát điện - đơn vị tiêu thụ và phân phối điện. Mô hình này giúp giảm đáng kể rủi ro đầu ra, vốn là một trong những thách thức lớn nhất đối với các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Về phía VinEnergo, thỏa thuận này cũng cho thấy doanh nghiệp đang tìm cách hiện diện sâu hơn trong thị trường năng lượng Đông Nam Á. Philippines được xem là một trong những thị trường có nhu cầu điện tăng nhanh nhất khu vực do tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế cao, trong khi nguồn cung điện nhiều năm qua vẫn đối mặt áp lực thiếu hụt.

Đối với Meralco và MGEN, việc hợp tác với một nhà phát triển năng lượng tái tạo mới nhưng có quy mô vốn lớn như VinEnergo có thể giúp mở rộng nguồn cung điện sạch trong bối cảnh Philippines đang thúc đẩy quá trình đa dạng hóa cơ cấu năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.