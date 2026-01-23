Theo Bộ Tư pháp Mỹ, công ty này đã cố gắng chuyển giao hai thiết bị mô phỏng máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon cho Trung Quốc.

Vào năm 2022, có thông tin cho rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang tuyển dụng các cựu phi công quân sự từ các nước NATO thông qua TFASA để có được các giảng viên kinh nghiệm nhằm phát triển khả năng điều hướng hàng không và tiếp cận kiến thức về chiến thuật và quy trình của Liên minh, trang Opex360 đưa tin .

Bất chấp các biện pháp được một số quốc gia, trong đó có Pháp thực hiện, Công ty TFASA vẫn tiếp tục hợp tác với phía Trung Quốc.

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, doanh nghiệp này đã phát triển các thiết bị mô phỏng như một phần của Dự án Elgar, sử dụng phần mềm và dữ liệu kỹ thuật có nguồn gốc từ Hoa Kỳ liên quan đến máy bay Boeing P-8A Poseidon.

Mục tiêu của dự án là huấn luyện các phi công Trung Quốc về kỹ thuật tác chiến chống ngầm để nâng cao khả năng phát hiện và theo dõi tàu ngầm Hải quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương.

Hình ảnh mô phỏng máy bay tuần tra săn ngầm P-8A Poseidon của Không quân Hoàng gia Canada.

Hai thiết bị mô phỏng, được đặt trong các container vận tải tiêu chuẩn đã bị thu giữ tại Singapore trên một tàu của Công ty COSCO đang trên đường đến Trung Quốc vào năm 2024 theo luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Đáp lại, TFASA đã bác bỏ mọi cáo buộc, gọi những tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ là "không chính xác và gây hiểu nhầm".

Công ty này cho biết các container chỉ chứa các module huấn luyện cơ bản, chứ không phải thiết bị mô phỏng chiến thuật hay hệ thống bí mật, và đã cung cấp kết quả của một "cuộc điều tra độc lập" do COSCO của Trung Quốc thực hiện.