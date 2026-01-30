Công ty Mỹ vừa phát hiện rất nhiều dầu ngoài khơi Việt Nam: Dự kiến đầu tư gần 200 triệu USD cho 2 mỏ dầu tại nước ta năm nay

Đầu tháng 1/2026, Murphy Oil của Mỹ công bố đã khoan thẩm lượng thành công giếng Hải Sư Vàng - 2X (HSV-2X) tại Lô 15-2/17 thuộc bể Cửu Long, cách bờ biển Việt Nam khoảng 65 km.

Các dữ liệu mới nhất được công bố đầu tháng 1/2026 cho thấy trữ lượng thu hồi ước tính tại đây đã vượt mức 430 triệu thùng dầu quy đổi (MMBOE), cao hơn đáng kể so với các dự báo thận trọng trước đó.

Ngày 29/1, Murphy Oil ﻿tổng kết hoạt động năm 2025 và nhìn nhận năm 2026. Riêng về đầu tư (capital expenditure) trong năm 2026, doanh nghiệp cho biết sẽ dành cho cả năm là 1,25 tỷ USD, trong đó, cho riêng Việt Nam là 195 triệu USD, tương đương 16%.

Con số này gồm 120 triệu USD cho phát triển mỏ Lạc Đà Vàng và 75 triệu USD cho thẩm định mỏ Hải Sư Vàng.﻿

Murphy Oil kỳ vọng các dự án tại Việt Nam sẽ đạt sản lượng ròng từ 30.000 đến 50.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày (Barrels of oil equivalent per day-BOEPD) vào đầu những năm 2030.

﻿Về hoạt động hiện tại, Murphy Oil cho biết dự án Lạc Đà Vàng (Golden Camel) đã lắp đặt chân đế giàn khoan và đang tiến hành khoan phát triển, hướng tới có dòng dầu đầu tiên (first oil) vào quý 4/2026. Dự án này có quy mô khoảng 100 triệu thùng (Million Barrels of Oil Equivalent-MMBOE).

Tại mỏ Hải Sư Vàng, Murphy Oil ghi nhận đánh giá rằng đây là phát hiện dầu khí lớn nhất Đông Nam Á trong hai thập kỷ qua, sau khi thực hiện thẩm lượng tại giếng HSV-2X với nhận định trữ lượng thu hồi ước tính vượt mức 430 triệu thùng dầu quy đổi (MMBOE). Công ty dự kiến khoan thêm hai giếng thẩm lượng (HSV-3X và HSV-4X) trong nửa đầu năm 2026.

Tháng 10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Eric Hambly. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có Hoa Kỳ; đề nghị Tập đoàn Murphy Oil tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các đối tác Việt Nam đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án dầu khí ở Việt Nam, thực hiện chuyển giao công nghệ, tri thức và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên tiếp tục phát triển, trong đó hợp tác năng lượng là một trong những trọng tâm của quan hệ song phương, vì lợi ích của doanh nghiệp, nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.