HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công ty Mỹ chuẩn bị mua rất nhiều đất hiếm từ Việt Nam để sản xuất tới 10.000 tấn nam châm mỗi năm, phục vụ quốc phòng

Trí Đức
|

Từ tháng 1/2026, Việt Nam đã cấm xuất khẩu quặng thô, buộc phải chế biến trong nước, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản được thông qua từ tháng 12/2025 và có hiệu lực từ tháng 1/2026.

Công ty Mỹ chuẩn bị mua rất nhiều đất hiếm từ Việt Nam để sản xuất tới 10.000 tấn nam châm mỗi năm, phục vụ quốc phòng - Ảnh 1.

Công ty Evolution Metals & Technologies Corp. (EM&T, mã Nasdaq: EMAT) vừa công bố đã ký kết một thỏa thuận mua kim loại đất hiếm Neodymium-Praseodymium (NdPr) có nguồn gốc hoàn toàn không từ Trung Quốc, nhằm phục vụ hoạt động sản xuất nam châm đang được mở rộng của mình.

Theo thông cáo, EM&T, một công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực vật liệu thiết yếu và sản xuất tiên tiến, bao gồm nam châm vĩnh cửu đất hiếm, vật liệu pin và các công nghệ liên quan, đã ký hợp đồng với Senri Trading Co., Ltd. để mua số lượng lớn kim loại NdPr từ SRE Vietnam , công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn Nhật Bản Tokai Trading Co., Ltd.

Công ty Mỹ chuẩn bị mua rất nhiều đất hiếm từ Việt Nam để sản xuất tới 10.000 tấn nam châm mỗi năm, phục vụ quốc phòng - Ảnh 2.

Kim loại NdPr là nguyên liệu thiết yếu để chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, chính là thành phần quan trọng trong động cơ xe điện, tua-bin gió, robot, cũng như các ứng dụng quốc phòng và hàng không vũ trụ. Nguồn nguyên liệu này sẽ phục vụ kế hoạch nâng sản lượng nam châm đất hiếm của EM&T lên khoảng 10.000 tấn mỗi năm trong năm nay.

﻿ Tokai đã hoạt động như một công ty thương mại chuyên về đất hiếm và kim loại hiếm kể từ khi thành lập năm 1981, và bắt đầu đầu tư vào công ty con SRE Việt Nam từ năm 2008. Tính đến tháng 1/2025, SRE đã bắt đầu nâng gấp ba công suất chế biến vật liệu trung nguồn, hướng tới mức 3.929 tấn mỗi năm.

SRE Việt Nam có trụ sở tại KCN Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam (cũ) nay là Ninh Bình.

Ông David Wilcox, Chủ tịch điều hành của EM&T, nhận định thỏa thuận này là một cột mốc quan trọng, bảo đảm công ty có thể khai thác hết 100% công suất sản xuất nam châm đất hiếm 10.000 tấn vừa được mở rộng.

Thông cáo cho biết thỏa thuận này được công bố ngay trước thời điểm các hạn chế theo quy định DFARS 252.225-7052 của chính phủ Mỹ có hiệu lực. Quy định này cấm các nhà thầu quốc phòng Mỹ đưa nam châm đất hiếm có nguồn gốc Trung Quốc vào các hệ thống vũ khí đủ điều kiện, bắt đầu từ ngày 1/1/2027.

EM&T cho biết công ty đang liên tục hợp tác với các đối tác trên khắp thế giới để tìm nguồn vật liệu phục vụ việc mở rộng nền tảng chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu. Hiện EM&T hoạt động tại Hàn Quốc và có kế hoạch thêm công suất tại Mỹ.

Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về trữ lượng đất hiếm khoảng 3,5 triệu tấn theo báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), nhưng sản xuất chỉ tương ứng một phần rất nhỏ so với tiềm năng.

SRE, một nhà máy chế biến, không phải một mỏ khai thác, nay ở thành điểm mạnh khiến một công ty Mỹ tìm đến Việt Nam. Từ tháng 1/2026, Việt Nam đã cấm xuất khẩu quặng thô , buộc phải chế biến trong nước, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản được thông qua từ tháng 12/2025 và có hiệu lực từ tháng 1/2026.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Trung Quốc

Việt Nam

đất hiếm

công ty

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại