Công ty Mỹ chuẩn bị mua rất nhiều đất hiếm từ Việt Nam để sản xuất tới 10.000 tấn nam châm mỗi năm, phục vụ quốc phòng

Từ tháng 1/2026, Việt Nam đã cấm xuất khẩu quặng thô, buộc phải chế biến trong nước, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản được thông qua từ tháng 12/2025 và có hiệu lực từ tháng 1/2026.

Công ty Evolution Metals & Technologies Corp. (EM&T, mã Nasdaq: EMAT) vừa công bố đã ký kết một thỏa thuận mua kim loại đất hiếm Neodymium-Praseodymium (NdPr) có nguồn gốc hoàn toàn không từ Trung Quốc, nhằm phục vụ hoạt động sản xuất nam châm đang được mở rộng của mình.

Theo thông cáo, EM&T, một công ty Mỹ hoạt động trong lĩnh vực vật liệu thiết yếu và sản xuất tiên tiến, bao gồm nam châm vĩnh cửu đất hiếm, vật liệu pin và các công nghệ liên quan, đã ký hợp đồng với Senri Trading Co., Ltd. để mua số lượng lớn kim loại NdPr từ SRE Vietnam , công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn Nhật Bản Tokai Trading Co., Ltd.

Kim loại NdPr là nguyên liệu thiết yếu để chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, chính là thành phần quan trọng trong động cơ xe điện, tua-bin gió, robot, cũng như các ứng dụng quốc phòng và hàng không vũ trụ. Nguồn nguyên liệu này sẽ phục vụ kế hoạch nâng sản lượng nam châm đất hiếm của EM&T lên khoảng 10.000 tấn mỗi năm trong năm nay.

﻿ Tokai đã hoạt động như một công ty thương mại chuyên về đất hiếm và kim loại hiếm kể từ khi thành lập năm 1981, và bắt đầu đầu tư vào công ty con SRE Việt Nam từ năm 2008. Tính đến tháng 1/2025, SRE đã bắt đầu nâng gấp ba công suất chế biến vật liệu trung nguồn, hướng tới mức 3.929 tấn mỗi năm.

SRE Việt Nam có trụ sở tại KCN Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam (cũ) nay là Ninh Bình.

Ông David Wilcox, Chủ tịch điều hành của EM&T, nhận định thỏa thuận này là một cột mốc quan trọng, bảo đảm công ty có thể khai thác hết 100% công suất sản xuất nam châm đất hiếm 10.000 tấn vừa được mở rộng.

Thông cáo cho biết thỏa thuận này được công bố ngay trước thời điểm các hạn chế theo quy định DFARS 252.225-7052 của chính phủ Mỹ có hiệu lực. Quy định này cấm các nhà thầu quốc phòng Mỹ đưa nam châm đất hiếm có nguồn gốc Trung Quốc vào các hệ thống vũ khí đủ điều kiện, bắt đầu từ ngày 1/1/2027.

EM&T cho biết công ty đang liên tục hợp tác với các đối tác trên khắp thế giới để tìm nguồn vật liệu phục vụ việc mở rộng nền tảng chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu. Hiện EM&T hoạt động tại Hàn Quốc và có kế hoạch thêm công suất tại Mỹ.

Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về trữ lượng đất hiếm khoảng 3,5 triệu tấn theo báo cáo của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), nhưng sản xuất chỉ tương ứng một phần rất nhỏ so với tiềm năng.

SRE, một nhà máy chế biến, không phải một mỏ khai thác, nay ở thành điểm mạnh khiến một công ty Mỹ tìm đến Việt Nam. Từ tháng 1/2026, Việt Nam đã cấm xuất khẩu quặng thô , buộc phải chế biến trong nước, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản được thông qua từ tháng 12/2025 và có hiệu lực từ tháng 1/2026.