Công ty làm sân golf Trump tại Hưng Yên của ông Đặng Thành Tâm mở rộng hoạt động thêm ngành giáo dục, y tế, điện lực

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (Hưng Yên Group-HYG) vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được đại điện bởi Giám đốc Đặng Thành Tâm, cũng là chủ tịch của Kinh Bắc (Hose: KBC), tăng số lượng ngành nghề từ 60 lên 71.

Các ngành nghề mới của doanh nghiệp này gồm giáo dục nhà trẻ, giáo dục mẫu giáo, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông, hoạt động của các bệnh viên trạm y tế, hoạt động của các phòng khám đa khoa chuyên khoa nha khoa, hoạt động y tế dự phòng, sửa chữa thiết bị điện, sửa chữa thiết bị khác, truyền tải và phân phối điện.

Các ngành nghề mới của doanh nghiệp từ số 61 đến 71.

﻿Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (HYG) là công ty con do KBC góp vốn thành lập và có liên quan đến sở hữu tại Công ty Cổ phần Trump International Việt Nam. Theo thông tin từ KBC, HYG hiện nắm giữ 99% vốn điều lệ tại Trump International Việt Nam. Như vậy, gián tiếp thông qua HYG, KBC hiện sở hữu 95,32% tại doanh nghiệp này.

Ngày 21/5, dự án sân golf, biệt thự và khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam được khởi công ở tỉnh Hưng Yên.

Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu (dự án Khoái Châu) tại tỉnh Hưng Yên có tổng diện tích 888,52 ha, tổng mức đầu tư 1,5 tỷ USD, nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Trump Organization (Mỹ) và Kinh Bắc, kỳ vọng đưa ra thị trường quần thể golf, biệt thự cao cấp và khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam.﻿

Về vai trò của Tập đoàn Trump (The Trump Organization), Charles Boyd-Bowman, đại diện dự án (mang tên thương mại: Trump International Hưng Yên) cho biết tập đoàn của gia đình Tổng thống Donald Trump sẽ chịu trách nhiệm quản lý dự án sau khi hoàn thành .﻿

Thông tin này cũng khớp với các thông tin khác về dự án. Sách giới thiệu dự án có ghi chú dự án Trump International Hưng Yên không thuộc quyền sở hữu, phát triển, hoặc phân phối bởi ông Donald Trump, Tập đoàn Trump, hoặc các công ty liên kết. Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên là đơn vị chủ đầu tư và phát triển dự án.

Trên website của KBC, chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm khẳng định Kinh Bắc đang triển khai dự án trên 80.000 tỷ đồng, nên đầu tư dự án tổ hợp golf khoảng 40.000 tỷ "cũng không có gì quá lớn". IDG Capital sẵn sàng làm đầu mối thu xếp tài chính và cũng tham gia vốn. Nên về vốn, Kinh Bắc không gặp trở ngại gì vì bản chất dự án khá khả thi.