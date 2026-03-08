Công ty khoáng sản của Tập đoàn Masan được hưởng lợi từ chu kỳ siêu giá vonfram

CTCP Masan High-Tech Materials (MHT, UpCom: MSR) hiện sở hữu mỏ đa kim Núi Pháo, một trong những mỏ vonfram lớn ngoài Trung Quốc.

Sự tăng trưởng trên thị trường vonfram vẫn tiếp tục

Thị trường vonfram đang chứng kiến một giai đoạn tăng giá mạnh mẽ hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Trong phiên ngày 28/2/2026, giá APT – nguyên liệu trung gian quan trọng trong sản xuất kim loại vonfram, được ghi nhận ở mức 1.944,20 USD/mtu, tăng 74,6% so với đầu năm.

Đà tăng nhanh và liên tục trong hai tháng đầu năm đưa giá APT lên vùng cao nhất trong nhiều năm. Một số nhà phân tích dự báo giá có thể vượt mốc 2.000 USD/mtu ngay trong quý I/2026 nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn.

Đà tăng này không xuất phát từ một cú sốc cung ngắn hạn, mà phản ánh sự dịch chuyển mang tính cấu trúc của thị trường. Vonfram hiện được xếp vào nhóm khoáng sản thiết yếu có ý nghĩa chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi nguồn cung bị gián đoạn hoặc thắt chặt, thị trường phản ứng gần như tức thời thông qua giá.

Yếu tố chi phối lớn nhất đến cung – cầu hiện nay là vai trò áp đảo của Trung Quốc. Quốc gia này chiếm khoảng 82% sản lượng vonfram toàn cầu và kiểm soát gần 90% công suất chế biến APT. Theo thông tin từ TungstenStore, hạn ngạch xuất khẩu vonfram nửa đầu năm 2026 của Trung Quốc đã giảm 12% so với cùng kỳ năm 2025 và có thể tiếp tục điều chỉnh giảm trong thời gian tới.

Việc siết xuất khẩu diễn ra trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu gia tăng, đặc biệt từ lĩnh vực quốc phòng, bán dẫn và năng lượng công nghệ cao. Khi nguồn cung tập trung bị thắt chặt, thị trường quốc tế buộc phải tìm kiếm các nguồn thay thế, tạo áp lực tăng giá mang tính kéo dài.

Cuộc cạnh tranh đảm bảo nguồn cung khoáng sản chiến lược

Sự leo thang giá vonfram phản ánh đồng thời yếu tố cung – cầu thương mại và chiến lược bảo đảm an ninh tài nguyên của nhiều nền kinh tế lớn.

Vonfram là vật liệu thiết yếu trong sản xuất hợp kim siêu cứng, thiết bị bán dẫn, linh kiện điện tử, pin thế hệ mới và các ứng dụng quốc phòng. Đảm bảo nguồn cung ổn định trở thành một ưu tiên chính sách khi cạnh tranh công nghệ và căng thẳng địa chính trị gia tăng

Xu hướng này đang kích hoạt làn sóng tích trữ và mở rộng kho dự trữ chiến lược trên quy mô lớn. Nhiều nhà phân tích cho rằng hoạt động mua vào từ phía chính phủ các nước sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Theo các tài liệu công khai từ Defense Logistics Agency (DLA), chính quyền của ông Donald Trump đang khẩn trương mở rộng kho dự trữ quốc gia trong thời gian gần đây. Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc siết chặt xuất khẩu nhiều loại vật liệu mà nước này chiếm ưu thế trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là khoáng sản chiến lược và nam châm vĩnh cửu.

Cơ hội “vàng” của doanh nghiệp Việt khi thị trường tái cấu trúc

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn với các khoáng sản quan trọng hàng đầu để tham gia các chuỗi cung ứng thay thế. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Việt Nam sở hữu khoảng 3,5 triệu tấn đất hiếm, xếp thứ 6 thế giới, và đứng thứ 10 về tổng trữ lượng khoáng sản. Tiềm năng khoáng sản Việt Nam tạo lợi thế cho việc đa dạng hóa nguồn cung và bảo đảm an ninh tài nguyên cho nhiều quốc gia.

CTCP Masan High-Tech Materials (MHT, UpCom: MSR), công ty khoáng sản thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), hiện sở hữu mỏ đa kim Núi Pháo, một trong những mỏ vonfram lớn ngoài Trung Quốc. Doanh nghiệp sở hữu năng lực toàn diện trong chuỗi giá trị vonfram, tích hợp từ khai thác, chế biến đến sản xuất vật liệu công nghệ cao theo quy trình khép kín.

Khi xu hướng tích trữ khoáng sản chiến lược gia tăng và triển vọng nhu cầu dài hạn tích cực, MHT đứng trước cơ hội lớn từ mặt bằng giá cao và nhu cầu tăng trưởng dài hạn. Lũy kế năm tài chính 2025, Masan High-Tech Materials đạt doanh thu 7.443 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ (xét so với tương đương sau thoái vốn HCS). Kết quả này phản ánh hiệu quả từ chiến lược tái cơ cấu, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu suất vận hành trong bối cảnh thị trường thuận lợi hơn.

Bước sang năm 2026, nếu giá vonfram tiếp tục duy trì xu hướng tăng, kết quả kinh doanh thực tế có khả năng vượt kế hoạch. Đáng chú ý, cổ phiếu MSR đã tăng 3 phiên liên tiếp vượt đỉnh, cho thấy kỳ vọng của thị trường đối với triển vọng ngành và doanh nghiệp.

Về chiến lược dài hạn, doanh nghiệp cho biết đang đẩy mạnh hoàn thiện thủ tục pháp lý cho các dự án mới, bao gồm kế hoạch bổ sung khoảng 28 triệu tấn trữ lượng khai thác. Nguồn tài nguyên bổ sung sẽ kéo dài vòng đời mỏ, nâng công suất khai thác và tạo nền tảng tăng trưởng trong nhiều năm tới.

Với nền tảng tài chính được củng cố, danh mục khoáng sản chiến lược ngày càng mở rộng và triển vọng ngành tích cực, Masan High-Tech Materials đang hội tụ các điều kiện hỗ trợ tăng trưởng. Triển vọng tăng trưởng hai con số được giới phân tích đánh giá là khả thi, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp tục gia tăng giá trị cho cổ đông và khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi giá trị vật liệu công nghệ cao toàn cầu.