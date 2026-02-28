Công ty gây sốc khi phát 26 triệu USD tiền mặt cho nhân viên

Nhân viên đếm những khoản tiền mặt khổng lồ mà công ty Henan Kuangshan Crane trao cho họ.

Tiệc cuối năm hoành tráng

Ngày 13/2, Công ty Henan Kuangshan Crane đã tổ chức buổi tiệc thường niên với sự tham dự của khoảng 7.000 nhân viên. Tại đây, số tiền khổng lồ được đặt trên 800 bàn tiệc dưới ánh đèn màu rực rỡ. Nhân viên trong trang phục chỉnh tề vui vẻ nhìn những chồng tiền trước mặt.

Theo báo Chosun Daily của Hàn Quốc, có nhân viên mang về tới 13.000 USD tiền mặt.

Chủ tịch công ty Cui Peijun phát biểu tại buổi lễ: “Tại sao phải tặng máy giặt? Các bạn nghĩ giá vàng đã tăng sao? Những năm trước chúng tôi tặng vòng cổ, nhẫn, năm nay mang tiền mặt lên và phát thêm cho mỗi người 20.000 NDT (2.800 USD)”.

Ông Cui cũng lý giải: “Có người hỏi sao không chuyển khoản, nhưng như vậy chỉ là những con số lạnh lùng.”

Ước tính có khoảng 7.000 người đã tham dự buổi tiệc xa hoa của công ty.

Truyền thống hào phóng với nhân viên

Ông Cui hiện nắm 98,88% cổ phần công ty, coi việc phát thưởng là cách chia lại cổ tức cho nhân viên. Henan Kuangshan Crane thành lập năm 2002, chuyên sản xuất và cho thuê cần cẩu, hoạt động tại hơn 130 quốc gia.

Công ty có lịch sử hào phóng:

Năm 2024, lợi nhuận ròng đạt 38 triệu USD, trong đó khoảng 24 triệu USD được chia cho nhân viên.

Năm 2023, công ty thưởng 8,5 triệu USD cho 40 nhân viên xuất sắc nhất, 3 người dẫn đầu mỗi người nhận 730.000 USD.

Tháng 3/2025, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ, gần 2.000 nữ nhân viên nhận tổng thưởng gần 230.000 USD.

Năm 2022, ông Cui tặng 4,7 triệu USD cho hơn 4.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông từng chia sẻ: “Không phải tôi thích phát tiền, mà vì giới trẻ đang gánh nặng nợ mua xe, mua nhà. Bất kỳ sự hỗ trợ nào cũng giúp họ nhẹ gánh".

Theo South China Morning Post, ông Cui từng phải bỏ học vì gia đình không đủ tiền đóng học phí.

Ông nói: “Nghèo đói không nên truyền sang thế hệ sau. Trẻ em không nên bị ngăn cản học tập chỉ vì điều kiện sống.”

Chủ tịch công ty, ông Cui Peijun, nói: “Có người hỏi tại sao chúng tôi không chuyển khoản, nhưng như vậy chỉ là những con số lạnh lùng.”

Bối cảnh kinh tế

Theo Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc liên tục vượt Anh và Mỹ về tốc độ tăng trưởng GDP kể từ năm 1977. Năm 2024, Trung Quốc tăng trưởng 5%, Mỹ đạt 2,8%, còn Anh chỉ 1,1%. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo năm 2026, Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4,5%, trong khi Anh chỉ đạt 1,3%.

Tuy vậy, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với Mỹ và Anh. Hiện Mỹ đạt 84.534 USD/người, Anh 53.246 USD/người, còn Trung Quốc chỉ 13.303 USD/người.

Trong khi Mỹ và Trung Quốc liên tục cải thiện mức sống từ năm 1968, Anh lại rơi vào tình trạng trì trệ gần 2 thập kỷ. Đỉnh cao của Anh là năm 2007 với GDP bình quân 50.629 USD/người, phải đến năm 2024 mới vượt qua con số này.