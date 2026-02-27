Block, công ty đứng sau Square, Cash App và Afterpay, đang cắt giảm 40% nhân sự. Nguyên nhân được cho là đến từ sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ trí tuệ (AI), theo thư gửi cổ đông của đồng sáng lập Jack Dorsey. Ông cho rằng, nhiều doanh nghiệp khác sẽ sớm đi theo con đường tương tự.

Block dự kiến sa thải hơn 4.000 nhân viên, giảm quy mô lực lượng lao động xuống còn dưới 6.000 người. Đợt cắt giảm diễn ra trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc thị trường việc làm ngành công nghệ, làm dấy lên nhiều lo ngại về tương lai lao động. Trong năm qua, các tập đoàn như Amazon, Meta, Microsoft và Verizon đều đã tiến hành các đợt tinh giản nhân sự quy mô lớn có liên quan gián tiếp đến AI.

Trong bức thư, Jack Dorsey viết:

“Một đội ngũ nhỏ hơn đáng kể, sử dụng những công cụ mà chúng tôi đang xây dựng, có thể làm được nhiều việc hơn, với hiệu suất tốt hơn. Năng lực của các công cụ trí tuệ đang tăng tốc theo cấp số nhân mỗi tuần.”

Giám đốc tài chính Block, Amrita Ahuja, diễn đạt thẳng thắn hơn trong bản định hướng tài chính:“Chúng tôi nhìn thấy cơ hội tăng tốc với các đội ngũ tinh gọn nhưng có trình độ cao, sử dụng AI để tự động hóa nhiều công việc quan trọng.”

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Dorsey khẳng định việc sa thải không phải do tình hình kinh doanh suy yếu, mà ngược lại, hoạt động đang tích cực hơn. Lợi nhuận gộp vẫn tiếp tục tăng trưởng.

Đồng sáng lập Twitter tin rằng Block đang đi trước xu hướng. Ông cho biết:

“Tôi nghĩ phần lớn các công ty đang chậm chân. Trong vòng một năm tới, tôi tin rằng đa số doanh nghiệp sẽ đi đến cùng kết luận và thực hiện những thay đổi cơ cấu tương tự. Tôi muốn đạt đến điều đó một cách chủ động và minh bạch, thay vì bị buộc phải phản ứng sau này.”

Nhiều công ty công nghệ hiện cắt giảm hàng loạt việc làm và gắn nguyên nhân với AI. Trước đó, họ vốn đã mở rộng nhân sự mạnh mẽ trong giai đoạn đại dịch, khi nhu cầu dịch vụ trực tuyến tăng vọt.

Ví dụ, Block có 3.835 nhân viên vào cuối năm 2019, nhưng đã tăng lên hơn 10.000 người trước đợt sa thải hôm thứ Năm. Tập đoàn Meta cũng gần như tăng gấp đôi số nhân sự chỉ trong khoảng hai năm. Hiện nay, các lãnh đạo công nghệ đang thu hẹp quy mô, đưa lực lượng lao động trở về mức trước đại dịch.

Những nhân viên Block bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ:

-Trợ cấp thôi việc từ 20 tuần trở lên tùy thâm niên

-Quyền cổ phiếu được tính đến hết tháng 5

-6 tháng bảo hiểm y tế

-Được giữ các thiết bị công ty

-Khoản hỗ trợ thêm 5.000 USD

Các nhà đầu tư phản ứng tích cực trước thông tin này: cổ phiếu Block tăng tới 24% sau thông báo.

Block là một trong những công ty công nghệ tài chính (fintech) nổi bật của Mỹ, được đồng sáng lập bởi doanh nhân công nghệ Jack Dorsey - người từng sáng lập Twitter. Công ty được thành lập năm 2009 với tên gọi ban đầu là Square, tập trung vào các giải pháp thanh toán điện tử cho doanh nghiệp nhỏ. Đến năm 2021, Square chính thức đổi tên thành Block nhằm phản ánh tham vọng mở rộng sang nhiều lĩnh vực công nghệ tài chính và nền kinh tế số, đặc biệt là hệ sinh thái thanh toán, dịch vụ tài chính cá nhân và công nghệ blockchain.

Block hiện sở hữu nhiều nền tảng tài chính phổ biến như Square - hệ thống thanh toán dành cho doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ; Cash App - ứng dụng chuyển tiền và quản lý tài chính cá nhân với hàng chục triệu người dùng; và Afterpay - dịch vụ “mua trước trả sau” (BNPL) được công ty mua lại nhằm mở rộng sang lĩnh vực tín dụng tiêu dùng. Nhờ những nền tảng này, Block đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận thanh toán điện tử và giúp người dùng cá nhân dễ dàng thực hiện giao dịch tài chính trên thiết bị di động.

Theo: CNN