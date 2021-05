Công ty du lịch đầu tiên tung gói Tour đi Mỹ du lịch kết hợp tiêm vắc xin Covid-19, còn nhiều e ngại?

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguồn khách du lịch quốc tế gần như đóng băng trong khi khách du lịch nội địa èo uột, một công ty du lịch đã đưa ra giải pháp đưa khách du lịch sang Mỹ kết hợp giữa du lịch và tiêm vaccine Covid-19.

Công ty này cho biết: "Nhận thấy nguồn vắc-xin dồi dào tại một số nước tiên tiến, cùng với những chính sách nhập cảnh rộng mở hơn, công ty nhận định đây cơ hội tốt cho những ai có nhu cầu tiêm chủng kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, thăm thân…".

Quảng cáo của công ty du lịch

Việc đa dạng hóa lựa chọn và cơ hội tiêm chủng, giúp du khách Việt Nam tiếp cận một cách chủ động đến nguồn cung Vaccine uy tín với chất lượng và tính hiệu quả hàng đầu thế giới như: Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson.



Tour du lịch được xây dựng dựa trên hình thức du lịch Free & Easy –giúp khách hàng linh hoạt, thuận lợi và chủ động "phát triển" gói dịch vụ phù hợp nhu cầu cá nhân và gia đình. Giá một tour dao động từ 44.990.000đ/khách. Với khách hàng thứ 2 đi cùng, cụ thể: Giảm ngay 10% giá tour và Voucher quà tặng trị giá 15.000.000đ dành cho tất cả dịch vụ của công ty.

Đại diện truyền thông của công ty này cho biết sau khi tung ra chương trình trên đã có khoảng 20 khách hàng liên hệ. "Phần lớn khách quan tâm là những người có người thân bên Mỹ, họ đi du lịch kết hợp thăm thân nhân và tiêm vắc-xin nên không lo ngại. Đây cũng là hướng đi mới của công ty sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trước đây, chúng tôi khai thác cả tour trong nước, tour nước ngoài và đón khách nước ngoài tới Việt Nam nhưng giờ bắt đầu trở lại với tour đi Mỹ du lịch kết hợp tiêm vắc-xin" - đại diện truyền thông công ty cho biết.

Hiện người nước ngoài đến Mỹ chỉ cần thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 trong vòng 72 tiếng trước giờ khởi hành và không cần cách ly tập trung. Khi về đến Việt Nam, thời gian cách ly tập trung là 21 ngày. Việt Nam chưa áp dụng "Hộ chiếu Vaccine", vì vậy công ty du lịch cần giải thích rõ cho du khách về các quy định hiện hành.

Một chuyên gia đánh giá mức giá 45 triệu đồng/người bao gồm hành trình 7-8 ngày gồm vé máy bay, khách sạn, phí xét nghiệm, phí visa, bảo hiểm du lịch quốc tế được cho là …khá hời. Bởi hiện nay do chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam đang gặp khó khăn do khan hiếm chuyến bay nên nhiều người Việt đang bị kẹt ở Mỹ sẵn sàng trả hàng ngàn USD cho vé máy bay một chiều về nước. Đại diện truyền thông của công ty du lịch cho biết thời điểm tháng 7 hoặc tháng 8 khi tour bắt đầu khởi hành, nhiều hãng bay trên thế giới theo kế hoạch sẽ được tăng cường, công ty sẽ sắp xếp hợp lý thời gian khởi hành để du khách không gặp vấn đề với hành trình quay về.

Một điểm nữa, là mức giá còn phụ thuộc vào loại vaccine chọn tiêm. Như với vaccine của Johnson & Johnson chỉ cần tiêm một liều, nhưng với vaccine Pfizer-BioNTech phải tiêm hai liều, tiêm cách nhau khoảng 21 ngày. Vaccine Moderna gồm hai liều, tiêm cách nhau khoảng 28 ngày. Chưa kể các tác dụng phụ, cả ba loại vaccine này đều mất khoảng 14 ngày để cơ thể người được tiêm bắt đầu có thể chống lại virus gây ra COVID-19 một cách hiệu quả. Do đó nếu chỉ gói trong vòng 7-8 ngày bay đi bay về, e rằng khách du lịch khó có thời gian để được hưởng chữ V còn lại (vaccation). Trong khi đó, bảo hiểm du lịch chỉ có thời hạn trong 30 ngày, và visa đi Mỹ vẫn được thực hiện theo đúng quy định, trình tự có sẵn của phía Đại sứ quán Mỹ, với lý do chính đáng và xuất phát từ yêu cầu thực tế. Công ty du lịch chỉ đảm bảo khai hồ sơ chính xác, trung thực. Do đó, vẫn còn rất nhiều e ngại với du khách khi đăng ký tour.