Công ty dầu Nga tuyên bố tiếp tục hoạt động tại Venezuela

"Mọi tài sản của Roszarubezhneft tại Venezuela đều là tài sản của nhà nước Nga, phù hợp với luật pháp Venezuela, luật pháp quốc tế và thỏa thuận song phương giữa hai nước" - công ty nêu trong một tuyên bố mới đây, theo TASS.

Tuyên bố tiếp tục: "Công ty sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với đối tác quốc tế, tập trung vào phát triển bền vững các dự án khai thác dầu chung, cơ sở hạ tầng, cũng như việc ứng phó hiệu quả với những thách thức mới phát sinh".

Một giàn khoan dầu không hoạt động trên hồ Maracaibo ở Venezuela vào năm 2022. Ảnh: AP.

Roszarubezhneft được thành lập năm 2020, nằm dưới quyền quản lý của đơn vị trực thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Nga. Ngay sau đó, công ty này tiếp quản toàn bộ tài sản dầu khí của Tập đoàn Rosneft tại Venezuela, trong bối cảnh Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai đơn vị của Rosneft vì giao dịch dầu mỏ Venezuela.

Tuyên bố của Roszarubezhneft được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần công khai đề cập việc kiểm soát trữ lượng dầu mỏ của Venezuela, quốc gia được cho là sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, với sự tham gia của các công ty dầu khí Mỹ. Trước đó, Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ngoài ra, Mỹ cũng đã thu giữ một tàu chở dầu treo cờ Nga có liên quan tới Venezuela sau nhiều tuần truy đuổi.

Đến nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa đưa ra bình luận công khai về chiến dịch của Mỹ tại Venezuela. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Mỹ trả tự do cho ông Maduro và thúc đẩy đối thoại.

Nga và Venezuela duy trì quan hệ hợp tác lâu dài trong nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng, quân sự và tiếp xúc chính trị cấp cao. Tháng 11 năm ngoái, Quốc hội Venezuela đã phê chuẩn việc gia hạn thêm 15 năm các liên doanh giữa Tập đoàn dầu khí quốc doanh PDVSA và một đơn vị của Roszarubezhneft, đang vận hành hai mỏ dầu tại khu vực phía tây nước này.