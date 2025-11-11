Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam VPA thông báo: Biển ô tô 'ngũ quý' 99A-999.99 trúng đấu giá gần 28 tỷ

Biển số ô tô "ngũ quý 9" của tỉnh Bắc Ninh 99A-999.99

Theo thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam VPA và Cục CSGT (Bộ Công an), tâm điểm của phiên đấu giá ngày 11/11 là biển số 99A-999.99.

Trong khung giờ 11:00 - 11:26, biển số ô tô "ngũ quý 9" của tỉnh Bắc Ninh đã chính thức được chốt với mức giá trúng cuối cùng là 27.890.000.000 đồng .

Con số này cao hơn gần 6 tỷ đồng so với mức 21,8 tỷ mà chính biển số này từng đạt được trong phiên đấu giá lần đầu (12/8) nhưng sau đó bị "bỏ cọc".

Diễn biến tăng giá khi đấu giá lại của biển 99A-999.99 là một điểm đáng chú ý, đặc biệt khi so sánh với một "siêu biển" khác là 30K-999.99. Biển 30K-999.99 từng được chốt giá 75,275 tỷ đồng nhưng cũng bị bỏ cọc, khi đấu giá lại vào tháng 9/2024 chỉ còn 22,370 tỷ đồng. Việc 99A-999.99 tăng giá cho thấy nhu cầu thực tế và sự định giá khác nhau của thị trường cho từng biển số.

Phiên đấu giá ngày 11/11 cũng ghi nhận nhiều biển số khác được chốt giá ở mức cao, cho thấy một mặt bằng giá trị mới đang được thiết lập:

65A-666.68 (Cần Thơ): Trúng đấu giá ở mức 1,69 tỷ đồng (đấu lại lần 2).

51B-799.99 (TP. Hồ Chí Minh): Chốt giá 1,52 tỷ đồng.

30B-868.68 (Hà Nội): Trúng đấu giá 1,38 tỷ đồng.

15K-988.88 (Hải Phòng): Đạt mức 1,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, thị trường xe hai bánh cũng ghi nhận mức giá đáng chú ý. Biển số xe máy 50AB-999.99 (TP. Hồ Chí Minh) đã được chốt giá thành công ở mức 1,05 tỷ đồng .

Mức giá này cho thấy nhu cầu sở hữu biển số đẹp đang thể hiện rõ ở phân khúc xe máy, bên cạnh các biển số khác cũng được trả giá cao như 89AA-888.89 (hơn 413 triệu đồng) hay 35AA-888.88 ( 330 triệu đồng).

Theo Cục CSGT, việc lần đầu tiên đưa đấu giá biển số xe lên sóng trực tiếp là nỗ lực ứng dụng công nghệ số, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và tăng tính minh bạch, nhất là sau các sự kiện bỏ cọc.

Thống kê của Cục CSGT cho thấy, từ thời điểm bắt đầu đấu giá (15/9/2023 đến nay), tổng số tiền người trúng đấu giá đã nộp vào ngân sách Nhà nước là hơn 5.200 tỷ đồng .

Theo quy định hiện hành, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng và biển số mô tô, xe gắn máy là 5 triệu đồng. Mức giá khởi điểm này sẽ được điều chỉnh tăng 3 năm một lần (lần tăng tiếp theo từ 1/1/2025).