Từ đầu tháng 11 đến nay, bảng xếp hạng vốn hóa các doanh nghiệp lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều thay đổi. Vinpearl gia nhập top 10, VietinBank vượt BIDV, trong khi Vinamilk và FPT đồng loạt tụt hạng.

Tính đến hết phiên giao dịch ngày 23/11/2026, Vingroup (HoSE: VIC) tiếp tục là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, đạt hơn 1,89 triệu tỷ đồng, tương đương gần 73 tỷ USD. So với ngày 2/11, giá trị thị trường của tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch đã tăng thêm hơn 28.500 tỷ đồng.

Hai vị trí tiếp theo vẫn thuộc về Vinhomes (VHM) và Vietcombank (VCB), với vốn hóa lần lượt đạt 505.212 tỷ đồng và 420.290 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía sau ba doanh nghiệp dẫn đầu, bảng xếp hạng đã xuất hiện hàng loạt sự thay đổi.

VINPEARL THẾ CHỖ PV GAS, HỆ SINH THÁI VINGROUP CÓ 3 ĐẠI DIỆN TRONG TOP 10

CTCP Vinpearl (HoSE: VPL) đã gia nhập top 10 vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 2/11 đến 23/11.

Với mức giá đóng cửa 96.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa Vinpearl đạt khoảng 180.235 tỷ đồng, tương đương 6,92 tỷ USD, tăng 6,5% so với đầu tháng. Doanh nghiệp có thêm hơn 11.000 tỷ đồng giá trị thị trường, vượt qua PV GAS, Masan Consumer và Hòa Phát để tiến từ vị trí thứ 13 lên thứ 10.

Ở chiều ngược lại, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, HoSE: GAS) ghi nhận vốn hóa giảm 10%, từ 185.797 tỷ đồng xuống còn 167.217 tỷ đồng. Sau ba tuần, doanh nghiệp mất gần 18.600 tỷ đồng giá trị thị trường, tụt ba bậc xuống vị trí thứ 13.

Sự thăng hạng của Vinpearl đưa số doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup trong top 10 lên ba đại diện, gồm Vingroup, Vinhomes và Vinpearl. Tổng vốn hóa của ba doanh nghiệp đạt gần 2,58 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 99 tỷ USD. Riêng Vinpearl hiện chỉ còn cách Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), doanh nghiệp đứng thứ 9, khoảng 2.009 tỷ đồng vốn hóa.

Trong nhóm ngân hàng, cuộc đua giữa VietinBank (CTG) và BIDV (BID) cũng ghi nhận sự đảo chiều. Vốn hóa VietinBank tăng 2% lên 235.727 tỷ đồng, trong khi BIDV giảm 5,9% xuống còn 234.125 tỷ đồng.

VietinBank theo đó vượt BIDV để trở thành ngân hàng có vốn hóa lớn thứ hai trên thị trường chứng khoán Việt Nam, sau Vietcombank. Tuy nhiên, chênh lệch vốn hóa giữa hai ngân hàng hiện chỉ khoảng 1.602 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng vẫn chiếm một nửa số đại diện trong top 10 vốn hóa, gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Techcombank và MB cùng với VPBank, tức tổng cộng sáu ngân hàng.

VINAMILK SÁT MÉP TOP 20, FPT TỤT HAI BẬC

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) đang đứng trước nguy cơ rời nhóm 20 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường. Tính đến hết phiên ngày 23/11, cổ phiếu VNM đóng cửa ở mức 52.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 109.305 tỷ đồng, giảm 6,6% so với ngày 2/11. Sau ba tuần, Vinamilk mất hơn 7.700 tỷ đồng giá trị thị trường, bị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) vượt qua và tụt xuống vị trí thứ 20.

Ngay phía sau Vinamilk là Masan Group (MSN) với vốn hóa 106.065 tỷ đồng, Vietjet (VJC) với 105.597 tỷ đồng và Thế Giới Di Động (MWG) với 104.627 tỷ đồng. Khoảng cách vốn hóa giữa Vinamilk và Masan Group hiện chỉ còn khoảng 3.240 tỷ đồng, tương đương gần 3% giá trị thị trường của doanh nghiệp sữa.

Một tên tuổi lớn khác cũng ghi nhận sự sụt giảm thứ hạng là Tập đoàn FPT (HoSE: FPT). Vốn hóa doanh nghiệp giảm 6,7% xuống còn 88.346 tỷ đồng, tương ứng mức hao hụt hơn 6.300 tỷ đồng sau ba tuần.

FPT tụt từ vị trí thứ 25 xuống thứ 27 sau khi bị DMX và TCX vượt qua. Trong khi đó, Sacombank (STB) ghi nhận vốn hóa tăng 7,1%, tương đương gần 8.700 tỷ đồng, lên 131.400 tỷ đồng. Ngân hàng này vượt Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) để đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng. Cùng giai đoạn này, vốn hóa Lọc hóa dầu Bình Sơn giảm hơn 18.000 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 13,3%.

VIETNAM AIRLINES VÀO TOP 30, MASAN HIGH-TECH MATERIALS TỤT 5 BẬC

Trong nhóm doanh nghiệp hàng không, Vietnam Airlines (HoSE: HVN) ghi nhận mức tăng vốn hóa ấn tượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11, cổ phiếu HVN đóng cửa ở mức 23.750 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa hãng hàng không quốc gia lên khoảng 73.867 tỷ đồng, tăng 17,3% so với đầu tháng.

Với hơn 10.800 tỷ đồng vốn hóa tăng thêm sau ba tuần, Vietnam Airlines tiến từ vị trí thứ 31 lên thứ 28, gia nhập nhóm 30 doanh nghiệp có giá trị thị trường lớn nhất Việt Nam. Vietjet cũng cải thiện hai bậc lên vị trí thứ 22 khi vốn hóa tăng 3,8%, đạt gần 105.600 tỷ đồng.

Trái ngược với hai doanh nghiệp hàng không, CTCP Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) ghi nhận vốn hóa giảm mạnh. Từ mức 64.761 tỷ đồng vào ngày 2/11, giá trị thị trường của doanh nghiệp chỉ còn 53.476 tỷ đồng vào ngày 23/11, tương đương mức giảm 17,4%.

Việc mất gần 11.300 tỷ đồng vốn hóa khiến Masan High-Tech Materials tụt từ vị trí thứ 30 xuống thứ 35. Đây cũng là doanh nghiệp có mức giảm vốn hóa tính theo tỷ lệ lớn nhất trong nhóm 30 doanh nghiệp dẫn đầu tại thời điểm đầu tháng.



