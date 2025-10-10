Công ty của ông Phạm Nhật Vượng chính thức có hãng taxi nước ngoài đầu tiên ký nhượng quyền, dự kiến vận hành 2.000 xe VinFast Nerio Green

Green GSM, nền tảng gọi xe thuần điện thuộc hệ sinh thái GSM, vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với AMRC Renewable Corporation/Xentro Motors – công ty thành viên của Tập đoàn Xentro tại Philippines – về việc cung cấp 2.000 ô tô điện VinFast phục vụ cho hoạt động vận hành trong tương lai. Đây được xem là bước tiến mới trong nỗ lực mở rộng dịch vụ gọi xe xanh của Green GSM ra thị trường khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi sang giao thông bền vững tại Philippines.

Theo thỏa thuận, Green GSM sẽ cung cấp 2.000 xe điện VinFast Nerio Green cho AMRC Renewable Corp/Xentro Motors. Trong đó, 1.000 xe đầu tiên đã được ký đặt hàng, phần còn lại dự kiến bàn giao trong hai năm tới. Các phương tiện này sẽ hoạt động dưới nhận diện đồng thương hiệu “Green Xentro powered by Green GSM” tại khu vực Metro Manila và các đô thị lớn, sau khi hoàn tất thủ tục phê duyệt và cấp phép.

Đội xe Green Xentro mang màu xanh đặc trưng của Green GSM, đáp ứng các tiêu chuẩn thân thiện môi trường tương tự những thị trường khác. Với khả năng vận hành êm ái, không phát thải và nội thất tiện nghi, xe điện VinFast hứa hẹn mang đến cho hành khách trải nghiệm di chuyển thoải mái và an toàn hơn.

Sau khi chính thức triển khai dịch vụ gọi xe điện tại Philippines đầu năm nay, Green GSM tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác địa phương nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương tiện điện. Về phía AMRC Renewable Corp/Xentro Motors, doanh nghiệp kỳ vọng việc hợp tác này sẽ góp phần vào xu hướng giao thông bền vững đang được Chính phủ Philippines khuyến khích.

Song song với việc tiếp nhận đội xe mới, Xentro Motors sẽ tận dụng hệ thống trung tâm thương mại Xentro Malls trên toàn quốc để bố trí điểm đón trả thuận tiện, khu vực sạc và bãi đỗ dành riêng cho xe điện. Hợp tác còn mở rộng sang các dịch vụ hậu cần như bảo dưỡng, hạ tầng sạc và hỗ trợ tài xế – dựa trên khuôn khổ hợp tác hiện có giữa Xentro Motors và VinFast.

Ông Noel M. Ignacio, CEO Xentro Motors, cho biết hợp tác với Green GSM sẽ giúp doanh nghiệp mang dịch vụ gọi xe điện đến gần hơn với người dân, đồng thời góp phần hiện đại hóa giao thông đô thị tại Philippines. Đại diện Green GSM Đông Nam Á, ông Đào Quý Phi, nhận định việc Xentro trở thành đối tác đầu tiên tại Philippines là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển khu vực, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực di chuyển điện hóa.

Với thỏa thuận này, Green GSM tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bền vững, lấy hợp tác địa phương làm trọng tâm để mở rộng mạng lưới gọi xe điện ra khu vực Đông Nam Á.



