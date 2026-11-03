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Công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn vừa bổ nhiệm nữ lãnh đạo sinh năm 1997, giao nhiệm vụ đặc biệt

Phan Trang
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Công ty SASCO do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ tịch vừa bổ nhiệm bà Trần Hồng Phượng giữ chức Người phụ trách quản trị công ty.

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Ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) vừa thông báo về quyết định điều chỉnh nhân sự phụ trách quản trị doanh nghiệp.

Cụ thể, HĐQT SASCO đã thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Hồng Phượng vào vị trí Người phụ trách quản trị công ty, thời gian đảm nhiệm 2 năm, bắt đầu từ ngày 1/11/2026.

Bà Trần Hồng Phượng sinh ngày 5/2/1997. Theo thông tin công bố, trước thời điểm được bổ nhiệm, bà Phượng không giữ chức vụ nào tại SASCO cũng như tại doanh nghiệp khác. Về tỷ lệ sở hữu, bà Phượng không nắm giữ cổ phiếu SAS; các cá nhân có liên quan được kê khai cũng không sở hữu cổ phần tại công ty.

Cùng với đó, SASCO quyết định miễn nhiệm bà Nguyễn Lê Quỳnh Trâm khỏi vị trí Người phụ trách quản trị công ty kể từ cùng ngày 1/11/2026. Sau quyết định này, bà Trâm không còn thuộc nhóm người nội bộ của doanh nghiệp.

Được thành lập năm 1993, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) là một trong những doanh nghiệp quy mô lớn trong lĩnh vực dịch vụ thương mại hàng không tại Việt Nam. Hoạt động kinh doanh của công ty tập trung chủ yếu tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, với các lĩnh vực như bán lẻ hàng miễn thuế, phòng chờ thương gia, dịch vụ ăn uống, du lịch và vận chuyển hành khách.

Hiện ông Johnathan Hạnh Nguyễn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SASCO. Nhóm cổ đông có liên quan đến gia đình doanh nhân này đang nắm giữ hơn 46% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2026, SASCO đạt gần 780 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, giá vốn hàng bán giảm với tốc độ nhanh hơn đã giúp lợi nhuận gộp tăng 8%, lên hơn 507 tỷ đồng.

Kết thúc quý, lợi nhuận sau thuế của SASCO đạt 168 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 2.333 tỷ đồng, gần tương đương cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 638 tỷ đồng, tăng 55%; lợi nhuận sau thuế đạt 539 tỷ đồng, tăng 64%.

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Bên cạnh hoạt động tại Tân Sơn Nhất, SASCO xác định Cảng hàng không quốc tế Long Thành là địa bàn chiến lược trong định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp đặt mục tiêu giành 40% thị phần tại sân bay mới.

Theo Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hạnh, dù thị phần SASCO tại Long Thành có thể không đạt mức như ở Tân Sơn Nhất, lượng hành khách được dự báo lớn hơn nhiều trong tương lai vẫn có thể tạo thêm dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Hiện đang chủ động chuẩn bị nhân lực và xây dựng phương án phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi tại sân bay Long Thành.

Tags

Sasco

Johnathan Hạnh Nguyễn

Hồng Phượng

Quỳnh trâm

nữ lãnh đạo

sinh năm 1997

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