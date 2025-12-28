Công ty của nữ đại gia từng cầm hơn 4.000 tỷ đồng cổ phiếu ACB chuẩn bị lên sàn

Ngày 25/12, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Âu Lạc với mã cổ phiếu ALC. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch là gần 56,5 triệu cổ phiếu﻿.

Trước đó, hồi tháng 8/2024, Âu Lạc từng bị UBCKNN xử phạt số tiền 350 triệu đồng do trở thành công ty đại chúng từ năm 2007 nhưng không thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.

CTCP Âu Lạc là một đơn vị tư nhân lớn trong lĩnh vực vận tải biển, với đội tàu chủ yếu là tàu chở xăng dầu. Công ty do bà Ngô Thu Thúy làm Chủ tịch HĐQT.﻿

Đội tàu của Công ty hiện có 8 chiếc tàu dầu với tổng trọng tải 119.574 DWT. Hiện nay, Âu Lạc tập trung khai thác tàu chuyên chở sản phẩm dầu cho các đầu mối nhập khẩu xăng dầu ở Việt Nam từ các nước lân cận trong khu vực về Việt Nam, nội địa Việt Nam, giữa các nước trong khu vực Châu Á.

Tại ngày 26/9/2025, vốn điều lệ của Âu Lạc gần 565 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny nắm 9,82% cổ phần, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny nắm 12,81% cổ phần, CONEY PEARL PTE.LTD nắm 17,13% cổ phần và POLYSCIAS PTE.LTD nắm 17,70% cổ phần.﻿

Đáng chú ý, CONEY PEARL PTE.LTD và POLYSCIAS PTE.LTD mới trở thành cổ đông của Âu Lạc từ ngày 18/9/2025. Cả hai pháp nhân này đều đăng ký địa trụ sở tại tòa nhà Keppel Bay Tower, số 1 Đại lộ HarbourFront, Singapore.

﻿Ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny và bà Nguyễn Thiên Hương Jenny là con của Chủ tịch HĐQT Ngô Thu Thúy.

Trên thị trường tài chính Việt Nam, bà Ngô Thu Thuý là một cái tên nổi tiếng, đặc biệt là trong cuộc đua quyền lực tại Ngân hàng Eximbank (EIB) trước đây.

Trước đó, Âu Lạc là cổ đông lâu năm của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - mã: EIB). Sau đó, công ty này đã bán hết cổ phiếu EIB chuyển sang mua ACB.

Kể từ đầu năm 2023, Âu Lạc cũng đã dần bán ra cổ phiếu ACB và chính thức đã bán hết toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ trong quý 1/2024.

Theo danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ mà ACB công bố ngày 29/4/2025, bà Nguyễn Thiên Hương JENNY và ông Nguyễn Đức Hiếu JONNY lần lượt nắm hơn 63,2 triệu cổ phiếu và 51 triệu cổ phiếu ACB.

Tổng số cổ phiếu ACB do 2 cá nhân này và người có liên quan nắm giữ là hơn 174,76 triệu cổ phiếu﻿.

So với lần công bố vào tháng 9/2024, cả hai cá nhân này đều gia tăng tỷ lệ sở hữu tại ACB, tổng lượng cổ phần mà nhóm cổ đông liên quan nắm giữ tăng từ 173,83 triệu cổ phiếu lên 174,76 triệu cổ phiếu.

Trong danh sách công bố trước đó, một cổ đông có liên quan đến bà Thúy nắm giữ cổ phiếu ACB là CTCP Làng Giáo dục Quốc tế Thiên Hương.

Tạm tính theo mức giá đóng cửa 24.050 đồng của ACB tại ngày 29/4/2025, giá trị số cổ phiếu nói trên là hơn 4.200 tỷ đồng.

Ngày 23/5/2025 là ngày giao dịch không hưởng quyền đợt trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu của ACB. Thanh toán tiền vào ngày 5/6/2025 và chuyển giao cổ phiếu trước ngày 30/6. Đến nay, chưa thấy ACB công bố tỷ lệ sở hữu cập nhật của nhóm cổ đông này.

Về kết quả kinh doanh, Âu Lạc có mức lợi nhuận thuộc top đầu lĩnh vực vận tải xăng dầu. Trong quý 3/2025, công ty ghi nhận doanh thu công ty đạt 342 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2024.

Tuy nhiên, nhờ giá vốn đã giảm tới 38%, lợi nhuận gộp của công ty đã tăng vọt gần 11 lần, từ 11 tỷ đồng trong quý 3/2024 lên 117 tỷ đồng trong quý 3/2025. Biên lợi nhuận gộp nhờ đó được cải thiện từ 2,92% lên 34,2% .

Kết quả này đã giúp công ty chuyển từ lỗ sau thuế 15 tỷ đồng trong quý 3/2024 sang lãi sau thuế 70 tỷ đồng trong quý 3/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, mặc dù doanh thu giảm 18% so với cùng kỳ, đạt 957 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế ghi nhận 191 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 của Âu Lạc giảm so với cùng kỳ năm 2024 do nhu cầu vận chuyển nhiên liệu suy giảm bởi các tác động từ tăng trưởng thương mại toàn cầu chậm lại do ảnh hưởng từ việc thay đổi các chính sách thương mại và tình hình bất ổn gia tăng; và nhu cầu yếu hơn ở Trung Quốc, Ấn Độ đã tác động đến tình hình tăng trưởng chung của ngành vận tải biển.﻿

Tại thời điểm cuối quý 3/2025, tổng tài sản của Âu Lạc đạt 2.241 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,3% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả giảm 20% từ 869 tỷ đồng xuống còn 691 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay là 517 tỷ đồng.