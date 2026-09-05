Công ty của đại gia Đường “bia” nối dài chuỗi 6 năm liên tiếp thua lỗ, nợ phải trả hơn 860 tỷ đồng

Theo báo cáo tình hình tài chính bán niên 2026 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đường Man tiếp tục chìm trong thua lỗ khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 49,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Khoản lỗ này cao gấp gần 3 lần mức 17,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Kết quả kinh doanh kém tích cực khiến vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2026 âm 113 tỷ đồng, trong khi một năm trước vẫn dương 6,3 tỷ đồng.

Ở phía bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Đường Man đạt 863,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngân hàng ở mức 190,6 tỷ đồng, còn dư nợ trái phiếu là 171 tỷ đồng.

Do vốn chủ sở hữu đã chuyển sang số âm, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu lần lượt ghi nhận âm 7,64 lần và âm 1,51 lần.

Chuỗi thua lỗ kéo dài nhiều năm﻿

Tình trạng âm vốn chủ sở hữu của Đường Man là hệ quả của chuỗi kinh doanh thua lỗ kéo dài. Năm 2021, doanh nghiệp lỗ sau thuế 51,5 tỷ đồng; năm 2022 tiếp tục lỗ 33,6 tỷ đồng. Khoản lỗ tăng lên 50,8 tỷ đồng trong năm 2023 và duy trì ở mức 50,1 tỷ đồng vào năm 2024.

Đến năm 2025, Đường Man ghi nhận mức lỗ kỷ lục 87,5 tỷ đồng. Kết quả này khiến vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm từ 23,8 tỷ đồng cuối năm 2024 xuống âm 63,7 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Sau khoản lỗ gần 50 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, quy mô vốn chủ tiếp tục lùi sâu xuống dưới 0.

Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng liên tục ở mức âm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) lần lượt âm 32,56% năm 2021, âm 26,95% năm 2022, âm 68,71% năm 2023 và âm 211,1% năm 2024.

Doanh nghiệp gắn với đại gia Đường “bia”﻿

CTCP Đường Man được thành lập vào tháng 2/2002, đặt trụ sở tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất malt phục vụ ngành bia và gia công cơ khí, tráng phủ kim loại.

Theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi vào tháng 11/2014, Đường Man nâng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 277,5 tỷ đồng. Nguồn vốn hoàn toàn thuộc khu vực tư nhân trong nước, với cổ phần phổ thông có mệnh giá 100.000 đồng mỗi đơn vị.

Ông Nguyễn Hữu Đường, thường được biết đến với biệt danh đại gia Đường “bia”, là cổ đông sáng lập chi phối doanh nghiệp. Ông sở hữu hơn 2,4 triệu cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá 244,2 tỷ đồng và chiếm 88% vốn điều lệ.

Ba cổ đông sáng lập còn lại gồm ông Nguyễn Anh Tuấn nắm 6,5%, ông Nguyễn Đức Thái sở hữu 3,5% và bà Nguyễn Thị Thu Huyền nắm 2% vốn.

Từ tháng 9/2021, ông Trần Minh Thông, sinh năm 1949, thay ông Nguyễn Hữu Đường đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Đường Man.