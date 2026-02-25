Công ty cho 7.000 nhân viên đếm tiền mỏi tay, sếp tuyên bố: “Đếm được bao nhiêu cầm về hết”

Một doanh nghiệp sản xuất tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý khi quyết định chi tới 180 triệu NDT (khoảng 26 triệu USD) để thưởng cuối năm cho người lao động, con số tương đương gần 70% tổng lợi nhuận năm của công ty.

Theo thông tin được lan truyền rộng rãi, công ty nói trên là Henan Kuangshan Crane Co., Ltd.. Trong tiệc thường niên diễn ra ngày 13/2, doanh nghiệp đã phát trực tiếp hơn 60 triệu NDT tiền mặt cho nhân viên ngay tại hội trường. Buổi tiệc quy mô lớn với khoảng 800 bàn, phục vụ gần 7.000 người.

Không chỉ lên sân khấu nhận thưởng, nhiều nhân viên còn được tham gia một hoạt động gây chú ý: tự tay đếm tiền. Theo thể lệ, họ đếm được bao nhiêu trong thời gian quy định thì được nhận bấy nhiêu. Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tiền mặt được xếp dài trên nhiều bàn lớn; nhân viên liên tục đếm tiền, có người ôm những xấp tiền dày đến mức phải giữ rất chật vật.

Không khí buổi tiệc càng “nóng” hơn khi ông Cui Peijun, người sáng lập kiêm lãnh đạo công ty, bất ngờ yêu cầu bộ phận tài chính tăng thêm tiền thưởng ngay trên sân khấu. Khi nhìn thấy danh sách quà tặng có máy giặt, ông bày tỏ sự không hài lòng và nói đại ý rằng giá vàng đã tăng, những năm trước công ty còn tặng trang sức vàng. Sau đó, ông yêu cầu mang tiền mặt lên và phát thêm 20.000 NDT cho mỗi nhân viên.

Tính cả các khoản thưởng chuyển khoản trực tuyến, tổng số tiền mà công ty chi cho dịp cuối năm đã vượt 180 triệu NDT. Trong khi đó, lợi nhuận năm 2025 của doanh nghiệp đạt khoảng 270 triệu NDT, đồng nghĩa gần 7/10 đồng lợi nhuận được chia lại cho lực lượng lao động gồm khoảng 7.000 người.

Được thành lập từ tháng 9/2002, Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. chuyên sản xuất thiết bị cẩu và các giải pháp xử lý vật liệu, hiện có hoạt động tại hơn 130 quốc gia. Ông Cui hiện nắm giữ khoảng 98,88% cổ phần công ty.

Đây không phải lần đầu doanh nghiệp này gây chú ý vì chính sách thưởng hào phóng. Năm 2024, công ty ghi nhận lợi nhuận ròng 260 triệu NDT, trong đó 170 triệu NDT đã được phân bổ cho người lao động. Riêng dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ năm ngoái, doanh nghiệp cũng chi gần 1,6 triệu NDT để thưởng cho khoảng 2.000 nữ nhân viên.

Nhân viên ôm tiền dày trên tay khi được thưởng Tết.

Việc thường xuyên phát tiền mặt và phúc lợi hậu hĩnh khiến ông Cui Peijun được cộng đồng mạng Trung Quốc gọi bằng biệt danh “ông chủ thích phát tiền”. Trước cách gọi này, ông từng giải thích rằng mục tiêu của mình không phải để gây chú ý, mà nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho nhân viên trẻ, những người đang phải gánh các khoản vay mua nhà, mua xe.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều bình luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người ví vị doanh nhân này như “Thần Tài ngoài đời thực” và bày tỏ mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp đối xử hào phóng với nhân viên như vậy.

Một số ý kiến khác cho rằng việc chăm lo tốt cho người lao động thực chất còn hiệu quả hơn nhiều chiến dịch quảng bá, bởi khi cảm thấy được trân trọng, nhân viên sẽ làm việc tận tâm hơn và góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy vậy, cũng có người chỉ đơn giản thốt lên rằng đây đúng là “ông chủ trong mơ”, bởi với mức thưởng cuối năm như vậy, bất kỳ ai cũng khó lòng không bị thu hút.

Đại gia Trung Quốc này từng gây sốt khi cầm xấp tiền phát cho sinh viên nghèo dịp khai giảng.

Trước đây, một chủ siêu thị thực phẩm tại Trung Quốc cũng thu hút sự quan tâm khi quyết định dùng toàn bộ khoản lãi từ đầu tư vàng để thưởng cho nhân viên, với hơn 2.000 lượt chi thưởng trong năm 2025.

Theo Worldjournal, nhân vật gây chú ý là ông Liu Mingjun. Ông bắt đầu mua vàng từ năm 2022, thời điểm giá kim loại quý này dao động quanh 1.700 USD/ounce. Khi giá vàng tăng mạnh lên khoảng 3.320 USD/ounce, khoản đầu tư đã mang lại cho ông lợi nhuận xấp xỉ 10 triệu nhân dân tệ (gần 38 tỷ đồng).

Vị doanh nhân cho biết trước đây trong nhiều cuộc họp nội bộ, ông từng hứa sẽ chia sẻ tài sản với nhân viên khi có điều kiện phù hợp. Tuy nhiên, do phải ưu tiên nguồn vốn cho việc mở rộng kinh doanh, kế hoạch nhiều lần bị trì hoãn, khiến không ít người hoài nghi đây chỉ là lời nói mang tính động viên.

Đến năm 2025, sau khi chốt lời thành công từ vàng, ông Liu Mingjun quyết định thực hiện cam kết. Cụ thể: 730 nhân viên có thâm niên từ 2 năm trở lên nhận 10.000 NDT/người (hơn 35 triệu đồng). 520 nhân viên làm việc dưới 2 năm nhận 2.000 NDT/người. 790 nhân viên có thời gian công tác dưới 1 năm nhận 1.000 NDT/người. Tổng cộng 2.040 nhân viên được chia khoảng 9,13 triệu NDT tiền thưởng.

Điểm đáng chú ý là việc phân bổ không dựa trên chức vụ. Những vị trí hậu cần như đầu bếp, tạp vụ hay lao công nếu đủ thâm niên hai năm vẫn nhận mức thưởng cao nhất như các bộ phận khác.

Ông Liu nhấn mạnh đây là chính sách đã được thông báo từ khi nhân viên gia nhập công ty. Ông cũng cho biết nếu trong tương lai tiếp tục có lợi nhuận từ hoạt động đầu tư, doanh nghiệp sẽ duy trì cách làm này nhằm chia sẻ thành quả với người lao động.

(Tổng hợp)