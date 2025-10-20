Công ty bất động sản do Shark Bình lập: Dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Ngân sách Nhà nước, giảm vốn điều lệ trước khi bị bắt 1 tháng

Sau gần một tuần kể từ khi ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi Shark Bình, SN 1981) bị khởi tố, bắt tạm giam cùng đồng phạm liên quan đến dự án tiền số Antex, vụ việc này vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Theo kết quả điều tra được Công an TP Hà Nội công bố, ngoài việc liên quan đến dự án tiền số Antex, ông Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo mở rộng hệ sinh thái sang lĩnh vực bất động sản thông qua việc thành lập CTCP Kinh doanh Bất động sản NextLand.

Sau khi thành lập, ông Bình lần lượt giao ông Đoàn Văn Tuấn và bà Nguyễn Hà Thủy giữ chức Giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Cùng thời điểm, ông Bình phân công Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy và Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.

Theo đó, ông chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand được thành lập vào tháng 2/2021. Đáng chú ý, địa chỉ trụ sở chính của NextLand trùng với NextTech, tại tòa nhà VTC Online, số 18 đường Tam Trinh, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Kinh doanh bất động sản).

Tại thời điểm thành lập, NextLand có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập: Đoàn Văn Tuấn (40%), Lê Thị Quyên (36%), Nguyễn Hà Thủy (24%).

Thời điểm đó, ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đến tháng 3/2022, vị trí này được chuyển giao cho ông Đoàn Văn Tuấn (SN 1992).

Trong năm 2022, NextLand có 2 lần tăng vốn liên tiếp, vốn điều lệ đăng ký tăng lên 150 tỷ đồng. Song đến tháng 12/2024, vốn điều lệ của NextLand giảm còn 142 tỷ đồng, đồng thời vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển sang cho cá nhân Nguyễn Hà Thủy. Giữa năm nay, doanh nghiệp tiếp tục giảm vốn điều lệ xuống còn 86 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2025, ngay trước khi Shark Bình bị bắt khoảng 1 tháng, NextLand tiếp tục giảm vốn điều lệ còn 73 tỷ đồng.

Hiện Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NextLand là ông Đào Mạnh Dũng (SN 1986). Ngoài NextLand, ông cũng là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc NextTech từ tháng 4/2024.

Cá nhân Đào Mạnh Dũng cũng liên quan đến nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái NextTech. Cụ thể, là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải, từng là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty khác đã giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh như CTCP Công nghệ tài chính Univest, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý MD, CTCP Đầu tư NextFin, CTCP Thương mại dịch vụ Dược mỹ phẩm Love Nest Việt Nam.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán và tài sản của Shark Bình và các đồng phạm với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô... cùng nhiều tài liệu, chứng từ, thiết bị điện tử liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra. Việc Shark Bình bị bắt là thông tin chấn động. Shark Bình được biết đến như một "cá mập công nghệ", xuất thân từ dân IT, từng khởi nghiệp chỉ với vài triệu đồng nay đứng đầu một tập đoàn công nghệ quy mô lớn tại Việt Nam. Hệ sinh thái NextTech liên quan Shark Bình không chỉ tập trung vào thương mại điện tử và fintech, mà còn mở rộng sang logistics, proptech và giáo dục. Ngoài ra, Shark Bình còn từng là người đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 2012-2020, hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại điện tử và logistics, như Taxially Việt Nam, WeShip Việt Nam, Thương mại điện tử Shippchung Việt Nam, Giải pháp Công nghệ Hòa Bình,... Tuy nhiên, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, phần lớn các công ty này đã ngừng hoạt động hoặc giải thể.



