Công ty Amity (tên cũ là Công ty Nghệ Sĩ Quyền Linh) nợ ngân hàng 126 tỷ: Ngân hàng thông báo chuẩn bị đấu giá khoản nợ

Agribank Chi nhánh Bình Thạnh vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity, tên cũ là Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh. Giá khởi điểm của khoản nợ hơn 126 tỷ đồng.

Theo thông báo của ngân hàng, khoản nợ được đưa ra đấu giá phát sinh theo Hợp đồng tín dụng ngày 5/12/2024 cùng các phụ lục, văn bản kèm theo giữa Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity và Agribank Chi nhánh Bình Thạnh.

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity có tên cũ là Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh, đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 8/2018 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào tháng 8/2025. Trụ sở chính của doanh nghiệp hiện đặt tại phường Bình Trưng, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Vân Anh, Tổng Giám đốc.

Tính đến hết ngày 29/9/2026, giá trị ghi sổ của khoản nợ là 125,57 tỷ đồng, gồm hơn 118,53 tỷ đồng dư nợ gốc và hơn 7,03 tỷ đồng nợ lãi. Agribank lưu ý tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 30/9/2026 cho đến khi khoản nợ được thanh toán đầy đủ.

Khoản nợ có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất thuộc các thửa 39, 40, 129, 130, 131, 135, 136 và 137, tờ bản đồ số 20 tại phường Rạch Dừa, TP.HCM, trước đây thuộc phường 10, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo giấy chứng nhận được Agribank nêu trong thông báo, khu đất ban đầu có diện tích 13.048 m2, gồm 10.268 m2 đất nông nghiệp và 2.780 m2 đất chuyên dùng với mục đích xây dựng biệt thự, khách sạn.

Sau khi Nhà nước thu hồi 2.101,1 m2, diện tích còn lại là 10.946,9 m2. Trong đó có 8.469,4 m2 đất nông nghiệp và 2.477,5 m2 đất chuyên dùng.

Đáng chú ý, Agribank cho biết hiện trên đất có công trình tạm làm sân banh và ki-ốt cho thuê. Các công trình trên đất xây dựng không phép, không được cấp giấy chứng nhận và đã bị UBND phường Rạch Dừa, TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ công trình, khôi phục lại tình trạng ban đầu của các thửa đất trước khi vi phạm.

Agribank đưa toàn bộ khoản nợ ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 126,02 tỷ đồng. Mức giá này không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ, nếu có, cũng như các chi phí liên quan đến tài sản bảo đảm.

Khoản nợ được bán theo nguyên trạng thực tế và pháp lý tại thời điểm bán, theo phương thức "có sao bán vậy". Agribank cũng lưu ý giá trị ghi sổ của khoản nợ có thể thay đổi và được tính đến thời điểm dự kiến đưa khoản nợ ra bán.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 8h30 ngày 14/10/2026 tại TP.HCM, theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói và phương thức trả giá lên. Người tham gia phải đặt trước hơn 12,6 tỷ đồng, tương đương 10% giá khởi điểm.