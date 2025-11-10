Công trình vượt sông của Việt Nam được hợp long sớm hơn dự kiến: Được xây bởi lực lượng tinh nhuệ nhất

Câu hỏi 1/5

Hỏi 1: Cầu Vĩnh Thịnh khởi công khi nào, khánh thành ngày nào?

A Khởi công tháng 6/2012, khánh thành 15/12/2014 B Khởi công tháng 3/2011, khánh thành 20/1/2014 C Khởi công tháng 12/2011, khánh thành 8/6/2014 D Khởi công tháng 9/2010, khánh thành 10/3/2013

Đáp án đúng là: C. Khởi công tháng 12/2011, khánh thành 8/6/2014

Giải thích: Khởi công từ tháng 12/2011, cầu Vĩnh Thịnh bắc qua sông Hồng, được khánh thành ngày 8/6/2014, hoàn thành trước thời hạn tới 7 tháng. Dù hợp đồng quy định 36 tháng (cuối năm 2014 mới hoàn thành), nhưng chỉ chưa đầy 2 năm, vào đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, các nhà thầu đã hợp long được nhịp cuối cùng. Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư là 137 triệu USD. Cầu có yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật, được quản lý điều hành theo tiêu chuẩn quốc tế, với lực lượng tinh nhuệ Việt - Hàn.