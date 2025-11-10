Công trình vượt sông của Việt Nam được hợp long sớm hơn dự kiến: Được xây bởi lực lượng tinh nhuệ nhất

Đáp án đúng là: C. Khởi công tháng 12/2011, khánh thành 8/6/2014
Giải thích: Khởi công từ tháng 12/2011, cầu Vĩnh Thịnh bắc qua sông Hồng, được khánh thành ngày 8/6/2014, hoàn thành trước thời hạn tới 7 tháng. Dù hợp đồng quy định 36 tháng (cuối năm 2014 mới hoàn thành), nhưng chỉ chưa đầy 2 năm, vào đúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, các nhà thầu đã hợp long được nhịp cuối cùng. Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên Quốc lộ 2C được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư là 137 triệu USD. Cầu có yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật, được quản lý điều hành theo tiêu chuẩn quốc tế, với lực lượng tinh nhuệ Việt - Hàn.
Đáp án đúng là: B. Cầu bê tông vượt sông dài nhất Việt Nam, dài 5,4 km
Giải thích: Không chỉ vượt tiến độ hợp đồng, phần cầu chính được thi công với chất lượng tốt, có tính mỹ thuật cao. Cầu Vĩnh Thịnh không chỉ là một công trình kỹ thuật kiệt tác mà còn là mạch máu giao thông huyết mạch. Nó đóng vai trò cầu đường bộ chủ yếu cho cả xe máy và ô tô, thuộc Quốc lộ 2C, tạo thành tuyến đường chiến lược kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh miền núi Tây Bắc. Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu đã nỗ lực tối đa, tập trung lực lượng tinh nhuệ nhất từ các kỹ sư, công nhân Việt Nam và Hàn Quốc. Điểm đặc biệt này đòi hỏi công nghệ thi công tiên tiến để đảm bảo chất lượng và môi trường.
Đáp án đúng là: A. Đúc hẫng cân bằng 9 nhịp dầm hộp liên tục dự ứng lực
Giải thích: Cầu chính có kết cấu dầm hộp liên tục gồm 9 nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công đúc hẫng cân bằng. Cầu dẫn nhịp có kết cấu dầm Super-T, chiều dài mỗi nhịp 40m. Đường đầu cầu thiết kế với cấp đường cấp III đồng bằng. Tốc độ thiết kế 80km/h. Cầu được thiết kế xây dựng đảm bảo được động đất cấp 8. Công nghệ này góp phần vào việc hoàn thành sớm 7 tháng, với tổng đầu tư 137 triệu USD và lực lượng tinh nhuệ Việt - Hàn.
Đáp án đúng là: B. Rộng 16,5m, 4 làn xe, bê tông dự ứng lực, tải thiết kế 80km/h
Giải thích: Chiều rộng của cầu 16,5m, với 4 làn xe, sử dụng bê tông cốt thép dự ứng lực. Điểm đặc biệt này đòi hỏi công nghệ thi công tiên tiến để đảm bảo chất lượng và môi trường. Không chỉ vượt tiến độ hợp đồng, phần cầu chính được thi công với chất lượng tốt, có tính mỹ thuật cao. Cầu Vĩnh Thịnh không chỉ là một công trình kỹ thuật kiệt tác mà còn là mạch máu giao thông huyết mạch. Nó đóng vai trò cầu đường bộ chủ yếu cho cả xe máy và ô tô, thuộc Quốc lộ 2C, tạo thành tuyến đường chiến lược kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh miền núi Tây Bắc.
Đáp án đúng là: B. Giảm trụ sông, bảo vệ môi trường, nhịp dài thanh thoát, tối ưu chi phí
Giải thích: Công nghệ đúc hẫng cho phép xây dựng cầu mà không cần nhiều trụ đỡ dưới lòng sông, giảm thiểu tác động đến dòng chảy và môi trường sinh thái của sông Đà. Đồng thời, nó giúp đạt được nhịp cầu dài hơn, tạo nên vẻ đẹp thanh thoát và hiện đại cho công trình, đồng thời tối ưu hóa chi phí và thời gian thi công. Cầu chính có kết cấu dầm hộp liên tục gồm 9 nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công đúc hẫng cân bằng. Cầu dẫn nhịp có kết cấu dầm Super-T, chiều dài mỗi nhịp 40m. Đường đầu cầu thiết kế với cấp đường cấp III đồng bằng. Tốc độ thiết kế 80km/h. Cầu được thiết kế xây dựng đảm bảo được động đất cấp 8.