Zalo có cập nhật quan trọng: Hàng chục triệu người dùng cần biết càng sớm càng tốt, tránh mất quyền lợi

Phần lớn mọi người dùng Zalo để nhắn tin, gọi điện hay gửi ảnh cho bạn bè. Thế nhưng, ứng dụng này đang dần trở thành một "trợ lý" đa năng có thể hỗ trợ giải quyết vô số công việc hành chính, y tế, giáo dục... Sự khác biệt này có được nhờ Official Account (OA)- ứng dụng nhỏ ngay trong Zalo.

Thực tế, Zalo đang rút ngắn khoảng cách giữa người dân và các dịch vụ công, dịch vụ tiện ích. Thay vì phải trải qua nhiều thủ tục phức tạp hay tốn thời gian di chuyển, bạn giờ đây có thể cập nhật thông tin và tiếp cận dịch vụ chỉ qua vài cú chạm trên điện thoại.

Trong lĩnh vực hành chính công, Zalo là cầu nối thông tin hiệu quả. Bạn có thể theo dõi các kênh OA của cơ quan nhà nước ở 34 tỉnh thành để nhận thông tin chính thống, nóng hổi một cách nhanh chóng. Thậm chí, việc gửi hình ảnh, video tố giác để giúp lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Một số kênh OA quen thuộc và hữu ích bạn nên theo dõi là Thông tin Chính phủ, Bộ Công an, hay Bộ Thông tin và Truyền thông.

Với lĩnh vực y tế, việc đi khám bệnh đã không còn là nỗi ám ảnh. Nhiều bệnh viện lớn đã triển khai tiện ích y tế thông qua Zalo Mini App. Bạn chỉ cần mở Zalo, và mọi thứ từ đặt lịch khám, tra cứu kết quả khám chữa bệnh cho đến nhận lịch tái khám tự động đều được thực hiện ngay mà không cần mất công xếp hàng chờ đợi. Để cập nhật kiến thức y tế mới nhất, bạn có thể theo dõi các kênh OA uy tín như Bộ Y tế, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện TW Huế, hoặc Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay cả trong giáo dục, Zalo cũng đóng vai trò là công cụ liên lạc chủ chốt. Rất nhiều cơ sở giáo dục như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, hay Đại học HUTECH đã áp dụng Zalo OA để gửi thông báo lịch học, điểm số, hoạt động ngoại khóa, thậm chí quản lý điểm danh. Điều này giúp nhà trường, phụ huynh và học sinh, sinh viên luôn kết nối, nắm bắt thông tin kịp thời.

Hướng dẫn tìm và truy cập OA trên Zalo

Việc tìm kiếm và theo dõi các Official Account (OA) trên Zalo rất dễ dàng, tương tự như việc bạn tìm kiếm bạn bè hoặc nhóm chat. Có hai cách phổ biến nhất.

1. Tìm kiếm trực tiếp bằng thanh tìm kiếm

Đây là cách nhanh nhất nếu bạn đã biết tên chính xác của OA mình muốn tìm (ví dụ: "Bộ Y tế" hoặc "Thông tin Chính phủ").

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo trên điện thoại.

Bước 2: Nhấn vào thanh tìm kiếm ở phía trên cùng của màn hình (biểu tượng kính lúp).

Bước 3: Gõ tên OA bạn muốn tìm. Ví dụ: "Bộ Công an".

Bước 4: Kết quả sẽ hiện ra. Bạn chú ý tìm kiếm kết quả có nhãn "Official Account" (hoặc đôi khi chỉ hiện tên cơ quan/doanh nghiệp) và có biểu tượng dấu tích màu vàng hoặc xanh bên cạnh tên (giống như các tài khoản chính thức trên mạng xã hội khác) để xác nhận đây là tài khoản chính chủ.

·Bước 5: Nhấn vào tài khoản đó. Bạn sẽ thấy nút "Quan tâm" (hoặc "Đang quan tâm" nếu đã theo dõi). Bấm "Quan tâm" để bắt đầu nhận thông báo và tin nhắn từ OA này.

2. Tìm kiếm theo danh mục (Khám phá)

Nếu bạn muốn xem danh sách các OA được gợi ý hoặc tìm OA trong một lĩnh vực cụ thể (như Bệnh viện, Trường học, Cơ quan Nhà nước), bạn có thể dùng tính năng Khám phá.

Bước 1: Mở Zalo và chuyển sang tab "Khám phá" (thường nằm ở góc dưới bên phải màn hình).

Bước 2: Tìm và chọn mục "Official Account" (hoặc đôi khi chỉ là "OA").

Bước 3: Zalo sẽ hiển thị các OA phổ biến hoặc được sắp xếp theo danh mục (ví dụ: Tin tức & Truyền thông, Dịch vụ công, Giáo dục, Y tế, Tài chính...).

Bước 4: Bạn có thể lướt xem các gợi ý hoặc chọn một Danh mục quan tâm, sau đó nhấn vào tài khoản bạn muốn và bấm "Quan tâm" để theo dõi.

Lưu ý quan trọng

Xác thực: Luôn kiểm tra xem OA đó có dấu tích xác minh (tích vàng hoặc xanh) hoặc nhãn "Official Account" để đảm bảo bạn đang theo dõi kênh thông tin chính thức.

Tương tác: Sau khi "Quan tâm", OA đó sẽ xuất hiện trong danh sách tin nhắn của bạn. Bạn có thể nhấn vào để xem các bài viết mới, tra cứu thông tin hoặc sử dụng các Mini App (ứng dụng nhỏ tích hợp) nếu có.