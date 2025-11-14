Công trình Việt Nam vươn ra biển, được thi công chỉ hơn 1 năm: Bất ngờ với số tiền đầu tư

Đáp án đúng là: A. Khởi công tháng 11/2017, hoạt động năm 2018
Giải thích: Xây dựng tại vị trí sông Cửa Lục, kể từ khi ra đời, đây vẫn là một trong những cảng tàu hiện đại bậc nhất Việt Nam, với tiến độ thi công nhanh chóng giúp nhanh chóng phục vụ du lịch vịnh Hạ Long – di sản thế giới.
Đáp án đúng là: B. 13.500m², thiết kế bởi Bill Bensley, kiến trúc Đông Dương kết hợp tàu châu Âu cổ điển
Giải thích: Nội thất chạm khắc tinh tế, không gian rộng lớn và ánh sáng vàng ấm áp tạo cảm giác sang trọng, đẳng cấp, gợi nhắc tới những con phố ở thương cảng Hội An. Không gian bên trong nhà ga cũng được trang bị công nghệ tiên tiến, đảm bảo quy trình xuất nhập cảnh nhanh chóng, tạo trải nghiệm liền mạch, tiện nghi và sang trọng cho du khách ngay khi đặt chân đến Hạ Long.
Đáp án đúng là: B. 4 cầu bến, chứa 300 tàu
Giải thích: Các cầu bến hiện đại phục vụ tàu du lịch, tham quan, ngủ đêm và cao tốc cỡ lớn đi các tuyến thăm vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và bến Gia Luận (Cát Bà), với chiều dài cụ thể: cầu 1 và 2 mỗi bên 488m, cầu 3 dài 244m, cầu 4 dài 171m, thuận tiện cho di chuyển của khách và phương tiện.
Đáp án đúng là: C. Hệ thống PCCC tiêu chuẩn, phao 6m/1 cái, hành lang phao nổi có lan can
Giải thích: Những biện pháp này đề cao tính an toàn cho du khách, đặc biệt trong môi trường sông nước, giúp giảm thiểu rủi ro tai nạn và tăng cường sự tự tin cho hành khách khi sử dụng dịch vụ du lịch biển.
Đáp án đúng là: D. Hiện đại bậc nhất miền Bắc, linh hoạt theo thủy triều, xóa bỏ nguy cơ lật thuyền
Giải thích: Thiết kế ưu việt giúp các tàu du lịch cập bến dễ dàng tiếp nhận điện và nước ngọt, đặc biệt an toàn cho neo đậu qua đêm. Việc đi vào vận hành đã mở ra dấu mốc mới cho du lịch tàu biển Việt Nam, thúc đẩy kinh tế địa phương và thu hút du khách quốc tế.