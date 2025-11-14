Công trình Việt Nam vươn ra biển, được thi công chỉ hơn 1 năm: Bất ngờ với số tiền đầu tư

Câu hỏi 1/5

Hỏi 1: Thời gian khởi công và đi vào hoạt động của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long là khi nào?

A Khởi công tháng 11/2017, hoạt động năm 2018 B Khởi công tháng 5/2016, hoạt động năm 2019 C Khởi công tháng 3/2018, hoạt động năm 2020 D Khởi công tháng 7/2017, hoạt động năm 2017