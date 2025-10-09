Công trình Việt Nam - Nhật Bản dùng công nghệ tốt nhất, cần 6 năm mới xong: Thế giới chưa ai làm điều này

Đáp án đúng là: C. Công nghệ vòng vây cọc ống thép từ Nhật Bản
Giải thích: Cầu Nhật Tân sử dụng công nghệ vòng vây cọc ống thép do Nhật Bản phát triển, lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam, với các cọc ống thép đường kính 1,2 mét và chiều dài 38 mét nhập khẩu trực tiếp; công nghệ này mang độ bền vượt trội, khả năng chịu lực lớn nhờ cấu trúc vòng vây chống lún và ổn định nền đất sông Hồng, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian thi công so với phương pháp truyền thống, góp phần đảm bảo an toàn và tuổi thọ lâu dài cho công trình dây văng hiện đại này.
Đáp án đúng là: B. Búa rung kết hợp phun nước áp lực cao
Giải thích: Quá trình thi công cọc ống thép đường kính 1,2m, dài 38m được thực hiện bằng búa rung (vibratory hammer) kết hợp hệ thống phun nước áp lực cao để giảm ma sát giữa cọc và đất, giúp đưa mũi cọc xuống độ sâu thiết kế một cách chính xác và an toàn; công nghệ này, do nhà thầu Nhật Bản áp dụng, giảm thiểu rung động lan truyền và ô nhiễm tiếng ồn, đồng thời tăng hiệu quả thi công lên đến 30% so với phương pháp đóng cọc truyền thống, đảm bảo móng cầu vững chắc trên nền đất yếu sông Hồng.
Đáp án đúng là: D. Thép và bê tông lai ghép
Giải thích: Dầm cầu chính được thiết kế theo công nghệ lai ghép độc đáo giữa thép (cho phần khung chịu lực chính) và bê tông (cho lớp phủ bảo vệ), giúp giảm trọng lượng tổng thể của cầu dây văng 5 nhịp lên đến 20%, đồng thời tăng khả năng chịu tải trọng xe cộ và gió mạnh; sự kết hợp này, áp dụng bởi đội ngũ Việt - Nhật, không chỉ tối ưu hóa chi phí vật liệu mà còn nâng cao độ bền chống ăn mòn từ môi trường sông Hồng, góp phần vào thiết kế hiện đại với 6 nhịp dây văng và 5 trụ tháp hình thoi.
Đáp án đúng là: A. Hệ thống quan trắc tự động tiên tiến
Giải thích: Cầu được trang bị hệ thống quan trắc tự động tiên tiến (real-time monitoring system) do Nhật Bản cung cấp, giám sát chặt chẽ cao độ, độ lệch tâm qua 4 giai đoạn hợp long, rung động, biến dạng và tải trọng thời gian thực; công nghệ này sử dụng cảm biến IoT kết nối trung tâm điều khiển, phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn như lún móng hoặc mỏi dây văng, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong thi công (gần 6 năm từ 2009-2015) và vận hành lâu dài, giúp cầu duy trì chất lượng cao dù trải qua nhiều biến cố thời tiết.
Đáp án đúng là: D. Hình thoi với 5 trụ
Giải thích: Cầu dây văng Nhật Tân có 5 trụ tháp hình thoi (diamond shape) hiện đại, tối ưu hóa phân bố lực từ 6 nhịp dây văng, giảm xoắn và tăng độ ổn định chống gió sông Hồng; công nghệ thiết kế này, hợp tác Việt - Nhật với vốn 13.626 tỷ đồng, không chỉ nâng cao khả năng chịu tải trọng lớn mà còn tạo thẩm mỹ kiến trúc độc đáo, đồng thời tích hợp lớp chống ăn mòn tiên tiến để đảm bảo tuổi thọ vượt trội, khẳng định vị thế cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam và nổi bật thế giới.