Công trình Việt Nam - Nhật Bản dùng công nghệ tốt nhất, cần 6 năm mới xong: Thế giới chưa ai làm điều này

Câu hỏi 3/5

Hỏi 3: Cấu trúc dầm chính của Cầu Nhật Tân sử dụng công nghệ kết hợp vật liệu nào để giảm trọng lượng và tăng khả năng chịu tải?

A. Bê tông dự ứng lực sai B. Bê tông toàn phần với cốt thép dày sai C. Hợp kim nhôm nhẹ sai D. Thép và bê tông lai ghép đúng

Đáp án đúng là: D. Thép và bê tông lai ghép

Giải thích: Dầm cầu chính được thiết kế theo công nghệ lai ghép độc đáo giữa thép (cho phần khung chịu lực chính) và bê tông (cho lớp phủ bảo vệ), giúp giảm trọng lượng tổng thể của cầu dây văng 5 nhịp lên đến 20%, đồng thời tăng khả năng chịu tải trọng xe cộ và gió mạnh; sự kết hợp này, áp dụng bởi đội ngũ Việt - Nhật, không chỉ tối ưu hóa chi phí vật liệu mà còn nâng cao độ bền chống ăn mòn từ môi trường sông Hồng, góp phần vào thiết kế hiện đại với 6 nhịp dây văng và 5 trụ tháp hình thoi.