Công trình Việt Nam gần 800 tỷ đánh bại kỷ lục của Trung Quốc: Truyền thông quốc tế cũng phải xuýt xoa

Minh Anh |

Nơi đây là một trong những điểm đến nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Quizz Cầu kính Bạch Long – 5 câu hỏi có giải thích
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Cầu kính Bạch Long tại Mộc Châu, Sơn La được công nhận kỷ lục gì?

Đáp án đúng là: B. Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới

Giải thích: Với tổng chiều dài 632 mét, cây cầu đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới chính thức công nhận, vượt qua kỷ lục trước đó của cầu kính tại khu thắng cảnh Tam Hiệp Hoàng Xuyên, Trung Quốc dài 526 m. Công trình này không chỉ là biểu tượng du lịch mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ của vùng núi Tây Bắc Việt Nam.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Tổng vốn đầu tư xây dựng Cầu kính Bạch Long là bao nhiêu?

Đáp án đúng là: B. Gần 800 tỷ đồng

Giải thích: Do Công ty Cổ phần 26 Mộc Châu đầu tư, dự án bắt đầu xây dựng từ năm 2021 và chính thức mở cửa đón khách vào dịp nghỉ lễ 30/4 năm 2022. Số vốn lớn này phản ánh cam kết phát triển du lịch bền vững, kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và cảnh quan núi rừng xanh tươi bát ngát của Mộc Châu.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Mặt cầu kính Bạch Long sử dụng loại kính gì và có khả năng chịu tải như thế nào?

Đáp án đúng là: B. Kính siêu cường lực Saint Gobain Pháp, chịu 450 du khách

Giải thích: Mặt cầu rộng 2,4m với 3 lớp kính dày 40 mm, tạo cảm giác mạo hiểm nhờ vực sâu 150 m bên dưới cùng hệ thống ánh sáng và âm thanh giả lập. Thiết kế này không chỉ đảm bảo trải nghiệm thú vị cho du khách mà còn duy trì độ bền cao trong môi trường thời tiết khắc nghiệt của vùng cao nguyên.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Hệ thống cáp treo và trụ tháp của Cầu kính Bạch Long được nhập khẩu từ đâu?

Đáp án đúng là: C. Hàn Quốc

Giải thích: Với 2 trụ tháp cao 30m, hệ thống được thiết kế chắc chắn để chịu lực tốt, đã qua thử nghiệm tải trọng lớn bao gồm cả ôtô tải chạy qua nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Quy trình kiểm tra nghiêm ngặt này giúp cây cầu đạt hệ số an toàn cao, vượt tiêu chuẩn quốc tế trước khi đưa vào sử dụng.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Hệ thống chiếu sáng của Cầu kính Bạch Long có những đặc điểm nổi bật gì?

Đáp án đúng là: B. Công nghệ 9D với 60 hiệu ứng hình ảnh và âm thanh

Giải thích: Được thẩm định bởi Kuraray Nhật Bản theo tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống tạo cảm giác sống động, thu hút truyền thông toàn cầu như CNN, Business Insider, Daily Mail, AFP và CNA đăng tải chi tiết. Dù có thể chứa hàng ngàn người, đơn vị khai thác giới hạn chỉ 500 người/lượt để ưu tiên an toàn, giúp cây cầu nhanh chóng trở thành điểm check-in nổi tiếng quốc tế.

Công trình Việt Nam 2.100 tỷ được hoàn thành trong 20 tháng, sở hữu nhiều đột phá chưa từng có
