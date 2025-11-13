Công trình Việt Nam gần 800 tỷ đánh bại kỷ lục của Trung Quốc: Truyền thông quốc tế cũng phải xuýt xoa

Câu hỏi 1/5

Hỏi 1: Cầu kính Bạch Long tại Mộc Châu, Sơn La được công nhận kỷ lục gì?

A Cầu kính đi bộ cao nhất thế giới B Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới C Cầu kính chịu lực mạnh nhất thế giới D Cầu kính rộng nhất thế giới