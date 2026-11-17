Chùa Quan Âm Nam Hải nằm trong đại đô thị lấn biển Cần Giờ của Vingroup đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự kiến hoàn thành vào ngày 20/12/2026. Công trình có khu chánh điện, bảo tháp nhiều tầng và tượng Quan Âm quy mô lớn hướng ra biển.

Tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise), TP.HCM, công trình văn hóa tâm linh Chùa Quan Âm Nam Hải đang dần hình thành. Đây là một trong những hạng mục được triển khai trong giai đoạn đầu của đại đô thị biển có quy mô khoảng 2.870 ha do Vingroup phát triển.

Theo bảng thông tin tại công trường, dự án có tên chính thức là "Công trình văn hóa tâm linh – Mô hình Chùa Quan Âm Nam Hải", tọa lạc trên mặt tiền đường Tương Lai, thuộc xã Cần Giờ, TP.HCM. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, Công ty Cổ phần Vinhomes đảm nhiệm vai trò tư vấn giám sát, trong khi Công ty TNHH Xây dựng NT Minh Tuấn là nhà thầu thi công.

Công trình được triển khai từ ngày 1/12/2025 và dự kiến kết thúc thi công vào ngày 20/12/2026. Như vậy, theo kế hoạch, quần thể tâm linh này có thể hoàn thành trong hơn một tháng tới. Tuy nhiên, thời điểm khánh thành và chính thức mở cửa đón khách chưa được chủ đầu tư công bố.

Theo hình ảnh phối cảnh, Chùa Quan Âm Nam Hải được thiết kế theo phong cách kiến trúc Phật giáo truyền thống Á Đông. Quần thể gồm nhiều khối công trình, nổi bật là khu chánh điện với hệ mái ngói đỏ nhiều tầng, bảo tháp và các công trình phụ trợ.

Một trong những điểm nhấn của dự án là tượng Quan Âm quy mô lớn đặt tại khu vực quảng trường trung tâm. Bao quanh là hệ thống sân vườn, hồ nước, cây xanh và các lối đi lát đá. Hình tượng Quan Âm Nam Hải gắn với tín ngưỡng cầu bình an của người dân vùng duyên hải. Việc xây dựng quần thể tâm linh tại Cần Giờ được kỳ vọng tạo thêm điểm tham quan, chiêm bái cho cư dân và du khách.

Theo hình ảnh flycam ghi nhận cuối tháng 10/2026, các khối nhà chính của quần thể đã hoàn thành phần thô và đang được lắp đặt hệ mái. Trong khi đó, bảo tháp nhiều tầng đã thành hình, bên ngoài vẫn được bao phủ bởi giàn giáo để phục vụ công tác hoàn thiện.

Đến đầu tháng 11, các hạng mục như bảo tháp, khu vực đặt tượng Quan Âm và sân hành hương tiếp tục được thi công.