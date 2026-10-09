Công trình nằm sâu trong rừng rộng 187ha, bao gồm 1.180 phòng, giá phòng 27 triệu: Tưởng nghỉ dưỡng cao cấp hoá ra là… dưỡng lão

Khu dưỡng lão này nằm trọn trong không gian tự nhiên với nhiều cây xanh và có suối nước nóng.

Nhiều người vẫn hình dung viện dưỡng lão là những tòa nhà chuyên biệt với các phòng ở san sát nhau, nơi người cao tuổi được chăm sóc, ăn uống và sinh hoạt theo một lịch trình cố định. Nhưng tại Trung Quốc, một số mô hình dưỡng lão đang được xây dựng theo cách khác: đưa người cao tuổi đến sống giữa rừng, kết hợp nơi ở với nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Một ví dụ là Khu nghỉ dưỡng thung lũng Lâm Tây (Trung Quốc).

Không gian rộng gần 187ha, phòng ở giữa rừng

Khu nghỉ dưỡng thung lũng Lâm Tây nằm tại huyện Vĩnh Thanh, thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, thuộc khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc. Toàn khu được phát triển dựa trên diện tích rừng rộng khoảng 2.800 mẫu Trung Quốc, tương đương 187ha, với 1.180 giường và nhiều loại hình phòng ở. Mục tiêu kết hợp chăm sóc người cao tuổi, phục hồi sức khỏe và nghỉ dưỡng sinh thái.

Khác với một cơ sở dưỡng lão nằm giữa đô thị, phần lớn trải nghiệm tại đây xoay quanh không gian tự nhiên. Trong khuôn viên có đường đi bộ, khu sinh hoạt chung, khu tập phục hồi chức năng, phòng đọc, phòng thủ công và khu suối nước nóng.

Các phòng lưu trú cũng được chia thành nhiều loại, từ phòng nhiều người, phòng đôi tiêu chuẩn đến phòng đơn và suite nhà gỗ. Một số loại phòng có tầm nhìn ra rừng, hướng tới những người muốn có không gian riêng tư hơn trong thời gian lưu trú.

Không gian sinh hoạt chung được thiết kế để người cao tuổi có thể duy trì những hoạt động thường ngày thay vì chỉ ở trong phòng. Các hoạt động như thư pháp, hội họa, làm đồ thủ công, hợp xướng, tập phục hồi chức năng hay đi bộ trong khuôn viên được tổ chức nhằm tạo thêm cơ hội vận động và giao tiếp.

Một tiện ích đáng chú ý khác là khu suối nước nóng. Mô hình của khu nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu rừng với chăm sóc sức khỏe bằng suối nước nóng, biến những tiện ích thường xuất hiện ở khu nghỉ dưỡng thành một phần của trải nghiệm dưỡng lão.

Khu nghỉ dưỡng nằm giữa rừng cây

Giá từ 27 triệu đồng/tháng, tính theo nhu cầu chăm sóc

Theo bảng giá được cập nhật vào tháng 10/2026, chi phí tại Khu nghỉ dưỡng thung lũng Lâm Tây từ khoảng 7.000 NDT/tháng, tương đương 27 triệu đồng/tháng, theo tỷ giá hiện tại.

Mức giá khởi điểm này dành cho gói cơ bản, với người cao tuổi còn khả năng tự phục vụ và lựa chọn hình thức lưu trú có tính kinh tế. Tổng chi phí được tính dựa trên nhiều khoản gồm tiền phòng, ăn uống, chăm sóc và các dịch vụ bổ sung.

Phòng nhiều người có mức giá tiết kiệm hơn, trong khi phòng đôi, phòng đơn hoặc suite nhà gỗ sẽ có mức chi phí cao hơn. Người cao tuổi cần chăm sóc ở mức độ khác nhau cũng sẽ có khoản phí tương ứng.

Chẳng hạn, người còn khả năng tự phục vụ chủ yếu được hỗ trợ những nhu cầu sinh hoạt cơ bản và kiểm tra hằng ngày. Với người bán mất khả năng tự phục vụ, nhân viên có thể hỗ trợ mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, ăn uống và đi lại. Những trường hợp mất hoàn toàn khả năng tự phục vụ cần chăm sóc tại giường sẽ được bố trí chế độ chăm sóc chuyên sâu hơn.

Bên trong một căn phòng của khu nghỉ dưỡng

Viện dưỡng lão này cũng tiếp nhận người mắc chứng suy giảm nhận thức mức độ nhẹ đến trung bình, với khu vực chăm sóc riêng và các hoạt động như luyện trí nhớ, định hướng nhận thức, hỗ trợ cảm xúc và phòng ngừa đi lạc.

Ngoài chi phí lưu trú và chăm sóc, người sử dụng có thể trả thêm cho một số dịch vụ cá nhân hóa như chế độ ăn riêng, hoạt động chuyên biệt hoặc vật tư tiêu hao. Theo thông tin được công bố, các khoản phí được tách riêng thay vì gộp thành một mức giá cố định cho tất cả người cao tuổi.

Từ viện dưỡng lão đến những khu nghỉ dưỡng dành cho tuổi già

Điểm đáng chú ý ở viện dưỡng lão này thể hiện ở cách định nghĩa lại không gian dưỡng lão.

Người cao tuổi đến đây không chỉ để được chăm sóc khi sức khỏe suy giảm. Với những người vẫn có khả năng tự sinh hoạt, họ có thể sống trong một khuôn viên rộng, đi bộ giữa cây xanh, tham gia hoạt động cộng đồng, sử dụng các tiện ích nghỉ dưỡng và duy trì những thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Cách làm này gắn với xu hướng forest wellness - chăm sóc sức khỏe trong rừng được phát triển. Thay vì chỉ xây dựng một viện dưỡng lão rồi bổ sung thêm vài khoảng xanh, một số mô hình đưa chính rừng, núi, suối nước nóng và không gian tự nhiên trở thành phần cốt lõi của môi trường sống.

Các khu vực khác của trong khu dưỡng lão

Xu hướng này cũng xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh. Khi thời gian sống sau tuổi nghỉ hưu ngày càng dài, nhu cầu của người cao tuổi cũng thay đổi: họ không chỉ cần một nơi có người hỗ trợ ăn uống, vệ sinh hay theo dõi sức khỏe, mà còn quan tâm đến môi trường sống, hoạt động hàng ngày và chất lượng đời sống tinh thần.

Bởi vậy, những mô hình dưỡng lão nằm giữa rừng bắt đầu có một cách tiếp cận khá giống khu nghỉ dưỡng dài hạn. Có nơi kết hợp rừng với suối nóng, có nơi kết hợp dưỡng lão với phục hồi chức năng, có nơi phát triển cả dịch vụ y tế và chăm sóc người mắc chứng suy giảm nhận thức.

Tất nhiên, cảnh quan đẹp không thể thay thế chất lượng chăm sóc. Với một cơ sở dành cho người cao tuổi, đội ngũ nhân viên, khả năng xử lý tình huống khẩn cấp, dịch vụ y tế, mức độ an toàn và các khoản chi phí phát sinh vẫn là những yếu tố cần được kiểm tra kỹ trước khi lựa chọn.

(Nguồn: Sohu, Zhihu)