Công trình làm bằng 170 tấn đồng đỏ do chính người Việt tạo tác bằng công nghệ châu Âu, đã vượt Trung Quốc để lập kỷ lục cao nhất châu Á

Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt thuộc tỉnh Tây Ninh. Với độ cao 986m, đây là ngọn núi cao nhất Nam Bộ, được mệnh danh "Đệ nhất thiên sơn". Ngày 21/1/1989, Bà Đen đã được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử và danh thắng cấp quốc gia.

Biển mây bao phủ quanh đỉnh Núi Bà Đen.

Đáng chú ý nơi đây có 3 tượng lớn được chế tác công phu, gồm: tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni tại đỉnh cao nhất (7,2m); tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (72m) ở trung tâm quần thể và tượng Bồ Tát Di Lặc (36m) an vị thẳng hàng với tượng Phật Bà.

Đặc biệt, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tại núi Bà Đen cao 72m, đúc từ 170 tấn đồng đỏ đã được tổ chức kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi” vào năm 2021. Đồng thời, công trình cũng được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng kỷ lục “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi.

Theo đó, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên núi Bà Đen được thực hiện theo kỹ thuật công nghệ gia công cơ khí áp lực cao của châu Âu. Công trình được tạo tác theo tượng Phật thời Lê.

Theo nhà điêu khắc Phạm Bá Đua (thuộc nhóm tác giả của công trình), tượng các vị Bồ Tát ở thời kỳ trước có phong cách tạo hình khá đơn giản, mang tính chất thô sơ, không cầu kỳ, chủ yếu là dáng ngồi nên không thực sự phù hợp với công trình tượng đặt ngoài trời tại Tây Ninh.

Trong khi đó, tượng Phật được tạc trong các chùa ở thời kỳ nhà Lê có các đường nét chắc chắn, họa tiết hoa văn phong phú, tượng đẹp và đậm nét Việt. Do đó, tạo hình này sẽ vừa bảo tồn đầy đủ các yếu tố quy thức, tinh thần tượng Phật giáo cổ Việt Nam, đồng thời vừa đạt được tính hoành tráng cho một công trình Đại Tượng Phật đặt tại một nơi độc đáo như núi Bà Đen.

Song điểm độc đáo là tác giả đã không hoàn toàn chép lại theo nguyên mẫu tượng nào, mà có sự chắt lọc về hoa văn, trang sức, y, áo, mũ. Mục đích để nên mẫu tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, đảm bảo các quy thức trong việc tạo tác tượng Phật, đồng thời vẫn chuyển tải đầy đủ các yêu cầu về tâm linh đối với mẫu tượng Quán Thế Âm.

Theo nghệ nhân Nguyễn Trọng Hạnh - người chuyển tải mẫu tượng sang chất liệu đồng đỏ, đồng thời cũng là chủ nhiệm công trình, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn ẩn giấu trong mình rất nhiều nét tinh hoa của văn hóa - kiến trúc Phật Giáo Việt.

Cụ thể, Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đội vương miện chạm khắc hình ảnh Đức Phật A Di Đà, tôn vinh trí tuệ mẫn tiệp và lòng từ bi phổ độ chúng sinh của Đức Phật với thế gian. Tay trái tượng cầm bình cam lộ đang dốc xuống, biểu trưng cho hành động ban phát phước lành, cứu rỗi con người khỏi khổ đau. Tay phải nâng lên bắt quyết Giáo hóa ấn Karana Mudra, mang ý nghĩa lìa xa ác nghiệp.

Song song với đó, hoa văn, hoạ tiết của đài sen cũng được mô phỏng theo cánh sen tượng Phật thời Lê, với tạo hình đám mây và ba giọt nước, tượng trưng cho lời cầu nguyện mưa thuận gió hòa.

“Với mẫu tượng này, công trình là điểm nhấn nổi bật không những cho quần thể khu di tích núi Bà Đen –Tây Ninh, mà còn là cho cả miền Nam Bộ, góp phần tạo nên những địa chỉ du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế”, nhà điêu khắc nhấn mạnh.

