Công trình gần 150 tuổi của Việt Nam: Thu hút giới trẻ check-in, khách Tây đổ về trải nghiệm

Công trình được nhắc tới là: Quần thể di tích Cố đô Huế.

Nơi này đang trở thành “tọa độ” du lịch cực hút Gen Z nhờ vibe cổ kính mà vẫn chill, vừa check-in sống ảo vừa học thêm kiến sức lịch sử.

Điểm thú vị nhất ở Huế chính là “đường linh dẫn” – trục thần đạo chạy xuyên suốt kinh thành. Nghe tên có vẻ “nghiêm túc”, nhưng hiểu nôm na thì đây là con đường trung tâm, nối từ Ngọ Môn, qua Điện Thái Hòa (nơi vua họp triều) rồi đi thẳng ra núi Ngự Bình, sông Hương. Người xưa tin rằng đây là trục kết nối Trời – Đất – Con người, nên cực kỳ linh thiêng. Thậm chí quan lại ngày trước cũng không được đi giữa lối này, chỉ có vua mới được bước.

Dạo quanh Kinh thành, bạn sẽ bắt gặp không gian “cổ trang” xịn sò: từ Ngọ Môn uy nghi, Điện Thái Hòa tráng lệ đến những bức tường rêu phong hay hồ sen tĩnh lặng. Không ít bạn trẻ còn thuê áo dài, áo ngũ thân hoặc cosplay công chúa – hoàng tử để chụp ảnh. Tại Quần thể di tích Cố đô Huế đứng ở góc nào cũng đều có ảnh đẹp.

Nhưng Kinh thành Huế không chỉ để sống ảo. Nơi đây còn có đủ hoạt động văn hóa xem Đêm Hoàng Cung, nghe Nhã nhạc cung đình hay khám phá Tử Cấm Thành. Đi một vòng là thấy rõ cảm giác “xuyên không” về triều Nguyễn.

Thêm điểm cộng: Kinh thành cực rộng, nhiều cây xanh, hồ nước nên mát mẻ, dễ chịu. Đi bộ dạo quanh, vừa chill vừa thư giãn, đúng kiểu “reset mood” sau những ngày học hành, làm việc căng thẳng.

Không khó hiểu khi TikTok, Instagram tràn ngập video review Kinh thành với caption kiểu: “Huế không hề buồn”, “Đi Huế như đi xuyên không”. Giá vé lại khá hạt dẻ, đồ ăn Huế thì khỏi bàn – từ bún bò, cơm hến đến chè cung đình đều đáng thử.

Nói gọn lại, Kinh thành Huế giờ không chỉ là “bảo tàng sống” của lịch sử, mà là nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, nơi Gen Z kết nối văn hóa theo cách riêng. Nếu bạn đang tìm một điểm đến vừa deep vừa chill, vừa sống ảo vừa học thêm kiến thức, thì Kinh thành Huế là một sự lựa chọn tuyệt.