Sau chưa đầy một năm khởi công, Nhà hát đa năng APEC đã dần thành hình

Theo thông tin mới nhất từ Sun Group, Nhà biểu diễn đa năng (Nhà hát đa năng APEC) thuộc cụm công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đang bước vào giai đoạn cao điểm lắp dựng hệ cột bao quanh khối nhà hát hình tròn.

Trên công trường, các cấu kiện lớn lần lượt được cẩu lên, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí. Những đường cong vươn cao đang dần tạo nên diện mạo đặc trưng của công trình văn hóa – nghệ thuật có quy mô 4.030 chỗ.

Đến nay gần 30 trong tổng số 50 cột bao quanh nhà hát đã được lắp đặt hoàn thiện. Nếu thời tiết thuận lợi, toàn bộ hệ cột dự kiến hoàn thành trong khoảng một tuần tới.

Hệ cột này sẽ đảm nhiệm vai trò kết cấu, nâng đỡ phần mái có quy mô lớn và kiến trúc phức tạp, đồng thời là một cấu phần quan trọng trong ý tưởng thiết kế của công trình.

Trên công trường, từng cấu kiện lớn được cẩu lên, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí.

Cùng với việc đẩy nhanh lắp dựng hệ cột, nhiều hạng mục kết cấu chính cũng đã hoàn thành. Đến nay, khoảng 98% kết cấu bê tông cốt thép đã được thi công, giúp hình khối chính của nhà hát cơ bản định hình.

Hệ giàn và khung đỡ mái của khối nhà hát hình tròn, với tổng khối lượng khoảng 3.000 tấn, cũng đã hoàn tất lắp dựng.

Trước đó vào cuối tháng 7, ﻿Sun Group cho biết công trình đã hoàn thành hơn 90% kết cấu bê tông cốt thép và lắp đủ 13/13 nhịp mái thép. Theo thiết kế, hệ mái công trình có tổng khối lượng kết cấu thép lên tới 12.000 tấn, tương đương gần 100 máy bay Boeing. Trải rộng trên kích thước hơn 300 m chiều dài và 165 m chiều rộng và 40 m cao, hệ mái được chia thành 13 nhịp kết cấu chính, mỗi nhịp nặng hàng trăm tấn. Riêng các nhịp đầu hồi có thể lên tới 722 tấn, trong khi các nhịp giữa dao động quanh mức 677 - 703 tấn, tạo thành một kết cấu liên hoàn với khẩu độ lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

Công trình đặt mục tiêu hoàn thành khép kín mặt ngoài trong quý IV/2026 và hoàn thiện phần nội thất vào ngày 31/3/2027.

Nhà biểu diễn đa năng được thiết kế theo dạng khối tròn, biểu tượng cho Trời, đặt cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm mang hình khối vuông, biểu trưng cho Đất. Tổng thể kiến trúc của cụm công trình gợi nhắc quan niệm “Trời tròn – Đất vuông” trong văn hóa phương Đông.

Câu chuyện nguồn cội được tiếp nối qua 50 cột bao quanh nhà hát, ẩn dụ cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển trong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.

Hình dáng vươn cao, đan xen của hệ cột đồng thời gợi liên tưởng đến lũy tre làng – hình ảnh quen thuộc trong không gian văn hóa Việt. Khi hoàn thiện, hệ mái sẽ tiếp nối câu chuyện này bằng ngôn ngữ kiến trúc đương đại, với những lớp mái gợi hình vảy rồng và truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”.

Được khởi công vào quý IV/2025, Nhà hát đa năng có diện tích mái 17.250 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 54.680 m2 gồm 6 tầng nổi và một tầng hầm. Khi hoàn thành, công trình dự kiến là nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc APEC 2027 cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện.

Với sức chứa hơn 4.000 chỗ, công trình thuộc nhóm nhà hát có quy mô lớn tại châu Á. Quy mô này vượt đáng kể mặt bằng phổ biến của nhiều nhà hát trong khu vực (khoảng 1.500-2.500 chỗ ngồi), đồng thời lớn hơn sức chứa của Dolby Theatre (Mỹ) - nơi diễn ra lễ trao giải Oscar với khoảng 3.400 chỗ ngồi.

Công trình được thiết kế bởi Skidmore, Owings & Merrill (SOM) và Apeiro Design - hai đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, trong đó Apeiro Design có hơn 50 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế nhà hát.