Bộ phim hài lãng mạn Trung Quốc "This Is Not What I Expected" (tựa gốc: “喜欢你”), ra mắt năm 2017 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Derek Hui, không chỉ chinh phục khán giả bằng câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà còn khiến người xem không thể quên cảnh nấu mì hài hước nhưng cũng rất độc đáo. Một trong những điểm nhấn của bộ phim chính là công thức nấu mì chuẩn chỉnh theo chỉ đạo của nhân vật Lục Hạ, một doanh nhân thành đạt nhưng cực kỳ kén chọn và cầu toàn.

Nhân vật Lục Hạ cùng cách nấu mì chuẩn chỉnh như trong sách giáo khoa thu hút 4 triệu người yêu thích.

Trong một cảnh quay đặc biệt, dù đang bị giữ trong trại tạm giam, Lục Hạ vẫn yêu cầu cảnh sát viên nấu mì với sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Sự nghiêm túc của anh trong việc chế biến một món ăn đơn giản như mì gói đã tạo nên một khoảnh khắc vừa hài hước vừa đáng nhớ trong phim.

Dưới đây là công thức nấu mì chuẩn chỉnh như sách giáo khoa của Lục Hạ:

Nguyên liệu:

- Mì gói (bất kỳ loại nào)

- Nước sôi chính xác ở 100°C

- Gia vị đi kèm trong gói mì (hoặc có thể thay thế bằng nước tương cao cấp, nếu có)

- Một quả trứng (nếu có)

- Hành lá cắt nhỏ (nếu có)

Cách làm:

Đun nước sôi: Lục Hạ yêu cầu nước phải được đun sôi chính xác ở 90°C.

Nấu mì: Cho mì vào nước sôi và hành lá vào. Thời gian nấu mì phải chính xác 3 phút kém 1 giây cũng không được để mì chín vừa tới, không quá mềm mà vẫn giữ được độ dai.

Trộn gia vị: Nếu như thông thường chúng ta sẽ đổ gói gia vị vào và thưởng thức thì bát mì chuẩn của Lục Hạ phải đổ lớp nước đầu tiên đi, sau đó cho mì vào một âu đá (nếu có) để sợi mì được dai hơn. Tiếp đến là cho gói gia vị của mì vào trộn đều.

Thêm nước sôi: Sau khi mì đã trộn đều, chúng ta sẽ đổ thêm nước sôi vào mì. Tuy nhiên không thể thưởng thức ngay lập tức mà phải đợi thêm 1 phút nữa để mì có thời gian ngấm gia vị và đạt được hương vị tốt nhất.

Topping (tùy chọn): Nếu muốn tô mì trông hấp dẫn hơn, bạn có thể thêm một quả trứng ốp la, trứng lòng đào để tăng độ béo ngậy hoặc thêm thịt dăm bông, hành lá cắt nhỏ tùy ý

Công thức nấu mì của Lục Hạ trong bộ phim hài lãng mạn Trung Quốc "This Is Not What I Expected" không chỉ làm nổi bật sự nghiêm túc và cầu toàn của nhân vật mà còn chứng minh rằng một gói mì đơn giản có thể trở thành món ăn chất lượng như trong nhà hàng khi được thực hiện đúng cách. Dù cách làm có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng khi thưởng thức, các nhân vật trong phim đều vô cùng bất ngờ với hương vị tuyệt vời của món mì.

Với những nguyên liệu đơn giản kể trên bạn hoàn toàn có thể nấu một tô mì chuẩn chỉnh. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của bạn về món mì này và xem liệu công thức của Lục Hạ có thực sự tạo ra một món ăn chất lượng như mong đợi không nhé!