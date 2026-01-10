Công Phượng lập cú đúp giúp đội nhà thắng tưng bừng, ngày trở lại tuyển Việt Nam không còn xa?

Chiều 10/1, trên sân Bà Rịa, CLB Đồng Nai trận đấu với CLB TP.HCM. Dù chỉ là trận giao hữu nhưng cách đội á quân giải hạng Nhất mùa trước nhập cuộc và kiểm soát thế trận cho thấy quyết tâm rất lớn. CLB Đồng Nai chủ động cầm bóng, tổ chức tấn công mạch lạc và sớm tạo ra khác biệt nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Công Phượng.

Tiền đạo sinh năm 1995 mở tỷ số bằng pha xử lý mang đậm dấu ấn cá nhân. Từ cánh trái, Công Phượng khéo léo ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung cú đặt lòng hiểm hóc. Bàn thắng ấy không chỉ thể hiện cảm giác bóng tốt, mà còn cho thấy sự tự tin đã trở lại sau quãng thời gian điều trị chấn thương.

Chưa dừng lại ở đó, Công Phượng tiếp tục ghi dấu ấn bằng bàn thắng thứ hai. Lần này, anh xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm, tận dụng sai sót của hàng thủ CLB TP.HCM để hoàn tất cú đúp, qua đó nhân đôi cách biệt cho CLB Đồng Nai.

Công Phượng đang thể hiện phong độ ấn tượng.

Ngoài Công Phượng, các gương mặt mới cũng cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng. Đoàn Hải Quân gây ấn tượng mạnh với cú sút xa uy lực, trong khi ngoại binh Alex Sandro khép lại trận đấu bằng pha dứt điểm đẹp mắt, giúp CLB Đồng Nai giành chiến thắng chung cuộc 3–1.

Đây đã là trận giao hữu thứ 5 liên tiếp của CLB Đồng Nai trong giai đoạn nghỉ giữa mùa, cho thấy sự ổn định cả về lối chơi lẫn tinh thần. Riêng Công Phượng đang duy trì hiệu suất ấn tượng: ghi bàn vào lưới Đại học Văn Hiến hôm 13/12, kiến tạo ở trận thắng CLB Quảng Ninh ngày 26/12 và hôm nay tiếp tục lập cú đúp trước CLB TP.HCM.

Ở giải hạng Nhất 2025/26, CLB Đồng Nai cũng dẫn đầu bảng sau 7 vòng đấu (thắng 5, hòa 2) với 17 điểm, hơn đội nhì bảng Khánh Hòa 1 điểm.

Với phong độ hiện tại của các trụ cột, đặc biệt là Công Phượng, CLB Đồng Nai đang cho thấy họ đang chuẩn bị kỹ lưỡng để bứt phá ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải, qua đó giành vé lên chơi tại V.League. Đồng thời, nếu tiếp tục thể hiện phong độ cao, Công Phượng hoàn toàn có thể hướng tới ngày trở lại tuyển Việt Nam trong tương lai.