Báo Trung Quốc: "Bóng đá Việt Nam sẽ sớm phá vỡ trật tự vốn có của bóng đá châu Á"

“Bóng đá Việt Nam thực sự đã có những bước tiến đáng kể”, tờ Sohu nhận xét sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan 2-1, qua đó giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt trận tại VCK U23 châu Á 2026.

Tờ báo của Trung Quốc tiếp tục: “Năm ngoái, nhiều cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam ở các lứa tuổi đã vượt qua vòng loại, qua đó giành quyền tham dự vòng chung kết các giải đấu châu Á trong năm 2026. Đây chính là nền tảng nhân tài dồi dào để cung cấp cho đội U23 và ĐTQG trong tương lai. Văn hóa chiến thắng bền bỉ càng giúp củng cố thêm sức cạnh tranh cho nền bóng đá Việt Nam”.

U23 Việt Nam khiến dư luận quốc tế phải dành nhiều mỹ từ để ngợi khen.

Rơi vào bảng đấu được dự đoán sẽ có nhiều khó khăn, tuy nhiên U23 Việt Nam lại chơi đầy ấn tượng, lần lượt vượt qua U23 Jordan 2-0 và U23 Kyrgystan 2-1 để dẫn đầu bảng A.

Dù vẫn chưa chắc chắn giành vé vào tứ kết, tuy nhiên màn trình diễn của các học trò HLV Kim Sang-sik thực sự để lại ấn tượng mạnh.

“Bóng đá Việt Nam đang có được sự tự tin lớn khi bước ra đấu trường quốc tế. Với riêng tuyển U23 Việt Nam, họ đã thắng 11 trận liên tiếp, giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và HCV SEA Games 33.

Chuỗi trận thắng rất dài này đã tạo nên sự tự tin và tinh thần của những nhà vô địch, giúp các cầu thủ Việt Nam duy trì phong độ ổn định dưới áp lực lớn”, cây viết của Sohu nhận xét.

Cục diện khó lường tại bảng A trước lượt trận cuối.

Cùng với đó, năng lực cầm quân của HLV Kim Sang-sik cũng được tờ báo Trung Quốc ngợi khen:

“Phương pháp huấn luyện tỉ mỉ của ban huấn luyện U23 Việt Nam giúp các cầu thủ được thi đấu với chiến thuật phù hợp, phát huy tốt năng lực. Những thói quen chiến thuật nghiêm ngặt mà họ đã trau dồi từ các đội trẻ mang lại lợi thế trong các tình huống quan trọng, đặc biệt là những pha bóng cố định.

Sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam thực sự đáng chú ý, và đây sẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với đội tuyển quốc gia Trung Quốc trong tương lai. Có thể nói rằng đội tuyển quốc gia Trung Quốc đã có thêm một đối thủ đáng gờm nữa”.

HLV Kim Sang-sik tạo nên một tập thể U23 Việt Nam gắn kết, bền bỉ và giàu năng lượng.

Cùng với U23 Việt Nam, bài viết của Sohu cũng dành những đánh giá tích cực cho màn trình diễn của U23 Jordan và nền bóng đá nước này (đã giành vé dự World Cup). Từ đó, cây bút của Sohu kết luận bóng đá Việt Nam và Jordan hứa hẹn tạo nên trật tự mới cho bóng đá châu lục:

“Bất kể Việt Nam và Jordan tiến xa đến đâu tại VCK U23 châu Á 2026, họ chắc chắn sẽ phá vỡ trật tự vốn có của bóng đá Tây Á và Đông Á.

Đối với đội tuyển quốc gia Trung Quốc, vòng loại World Cup 2030 sắp tới sẽ phải đương đầu với thêm hai đối thủ mạnh nữa, đặc biệt là với sự trỗi dậy của tuyển Việt Nam, một đối thủ đáng gờm mà đội tuyển Trung Quốc sẽ phải dè chừng trong tương lai”.