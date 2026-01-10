Đỉnh như Đình Bắc: Đi bóng nhanh xé gió, hậu vệ đối phương bất lực, kéo rách cả băng đội trưởng

Phút 83 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kyrgyzstan vào tối qua (9/1), Đình Bắc thực hiện pha đi bóng khéo léo và tốc độ bên cánh phải, bứt ra khỏi sự truy cản của đối phương để hướng về vòng cấm.

Trong nỗ lực truy cản, số 17 Arslan Bekberdinov cố gắng ngăn Đình Bắc lại. Cầu thủ U23 Kyrgyzstan bám lấy tay Đình Bắc, kéo tuột cả băng đội trưởng của U23 Việt Nam, sau đó tiếp tục kéo áo đối phương.

Trước những pha phạm lỗi liên tiếp, Đình Bắc mất đà và ngã xuống sân. Ngay lập tức, trọng tài thổi phạt và rút thẻ vàng với Arslan Bekberdinov.

Đình Bắc bứt tốc ở bên cánh phải và vượt qua cầu thủ Kyrgyzstan.

Arslan Bekberdinov kéo tuột cả băng đội trưởng của Đình Bắc.

Hậu vệ đối phương phải làm đủ cách mới ngăn chặn được số 7 của U23 Việt Nam.

Đình Bắc nằm trong số những quân bài chiến lược được HLV Kim Sang-sik tung vào sân ở giữa hiệp 2. Và rất nhanh chóng, với khả năng tốc độ và kỹ thuật của mình, cầu thủ 22 tuổi đã liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự U23 Kyrgyzstan.

Cùng với Đình Bắc, Văn Thuận cũng là nhân tố vào thay người và đã tỏa sáng rực rỡ. Phút 87, từ quả tạt của Lý Đức, Văn Thuận bay người tầm thấp, đánh đầu lái bóng khiến hậu vệ Brauzman lóng ngóng đá phản lưới nhà, giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi 2-1 chung cuộc.

“Do Đình Bắc bị chấn thương nên tôi đã dự tính đưa cậu ấy vào ở hiệp 2. Còn về Văn Thuận, từ giải trước cho tới các trận gần đây, cậu ấy luôn thể hiện tốt khi được vào đá ở hiệp 2, gây ra khó khăn cho đối phương. Đặc biệt hôm nay Văn Thuận còn giúp mang về bàn thắng ở quả phạt góc, và nhìn chung tạo nên hiệu ứng tích cực lên toàn đội", HLV Kim Sang-sik nhận xét về 2 cậu học trò của mình.