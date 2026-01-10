Tỉ mỉ như HLV Kim Sang-sik: Đưa tiền đạo vào sân nhưng dặn dò như hậu vệ, nghe xong ai cũng phải gật gù

“Thầy Kim dặn em không được phạm lỗi trước vòng cấm, bởi em hay phạm lỗi nên thầy dặn rất kỹ em điều đó”.

Đó là chia sẻ của cầu thủ trẻ Lê Văn Thuận sau khi cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026. Đây là trận đấu mà chàng trai sinh năm 2006 được HLV Kim Sang-sik tung vào sân ở phút 63, thời điểm hai đội đang hòa nhau 1-1.

Từ sở trường là một cầu thủ chạy cánh trái, Lê Văn Thuận dưới thời HLV Kim Sang-sik được bố trí chơi rộng hơn, tích cực xâm nhập vòng cấm như một tiền đạo, nhưng đồng thời sẵn sàng lui sâu hỗ trợ hàng thủ. Đó là lý do số 10 của U23 Việt Nam xuất hiện ở nhiều điểm nóng trên sân, cả ở mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

Bởi vậy, lời dặn dò kỹ lưỡng một lần nữa cho thầy tầm bao quát chiến lược của HLV Kim Sang-sik, khi ông luôn giao nhiệm vụ chi tiết cho từng cầu thủ, với mục tiêu cuối cùng là hướng đến chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Văn Thuận tỏa sáng sau khi vào sân thay người.

Với bản thân Văn Thuận, cầu thủ này cũng một lần nữa không phụ sự mong đợi của thầy Kim. Phút 87, từ quả tạt bên cánh phải của Lý Đức, Văn Thuận bay người đánh đầu tầm thấp, khiến bóng đập trúng chân Brauzman đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn U23 Kyrgyzstan.

“Em ngước lên tưởng mình ghi bàn nhưng mà không phải. Nhưng dù sao miễn là đội thắng thì mọi thứ đều ổn cả. Thực sự anh em đã cố gắng rất nhiều và đây là thành quả xứng đáng của tập thể U23 Việt Nam”, Văn Thuận bộc bạch.