Có những lúc làm dâu Hoàng gia Anh, vấn đề không phải mặc váy hở hay đeo trang sức quá đắt, mà đơn giản là… tóc đẹp quá cũng có thể gây chuyện. Công nương Diana từng rơi vào tình huống khá oái oăm như vậy tại một sự kiện quan trọng năm 1984.

Theo Marie Claire, trong lễ Khai mạc Quốc hội Anh năm 1984, Diana xuất hiện cùng Nữ hoàng Elizabeth II và Thái tử Charles. Thay vì kiểu tóc ngắn quen thuộc, chuyên gia tạo mẫu Richard Dalton đã búi tóc Diana thành kiểu chignon, tức búi tóc gọn ở phần gáy. Diana kết hợp kiểu tóc mới với chiếc Spencer Tiara, món trang sức gia truyền nổi tiếng mà bà từng đội trong đám cưới năm 1981.

Và phải nói là màn "đổi tóc" này khá thành công. Theo lời Charles Spencer, em trai Diana, được Marie Claire dẫn lại từ cuốn hồi ký mới Swan Song: Diana, My Sister, khi Diana bước xuống khỏi xe ngựa, đám đông đã trầm trồ vì họ vốn quá quen với mái tóc đặc trưng của bà. Chiếc vương miện Spencer kết hợp với phần tóc búi cũng khiến diện mạo của Diana càng nổi bật.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Diana nổi bật đến mức… chiếm luôn sự chú ý của báo chí.

Charles Spencer kể rằng ngày hôm sau, các tiêu đề báo chí tập trung vào kiểu tóc mới của Diana, trong khi bài phát biểu của Nữ hoàng Elizabeth tại Quốc hội, vốn là nội dung chính của sự kiện, lại chỉ được nhắc đến khiêm tốn hơn. Theo lời Spencer, Nữ hoàng "không hài lòng" với tình huống này và Diana đã bị "nhắc nhở".

Sau đó, Diana được cho là đã rút kinh nghiệm. Spencer viết rằng bà vốn rất tôn trọng Nữ hoàng, người mà Diana gọi một cách thân mật là "the boss", và từ đó về sau thường chọn những kiểu tóc đơn giản hơn trong các sự kiện mà hai người cùng tham dự.

Điều thú vị là câu chuyện này cho thấy một nguyên tắc khá đặc biệt của đời sống Hoàng gia: Đi dự sự kiện cùng Nữ hoàng thì có lẽ không nên để mái tóc của mình trở thành nhân vật chính. Với Diana, một kiểu tóc đẹp vốn chỉ là thử nghiệm thời trang, nhưng trong bối cảnh Hoàng gia, nó lại vô tình tạo ra một màn "chiếm spotlight" mà chẳng ai lên kế hoạch trước.

Và đúng là Diana sau này vẫn trở thành một trong những biểu tượng thời trang, làm đẹp có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Chỉ có điều, kiểu tóc búi từng khiến cả truyền thông chú ý năm 1984 lại không trở thành lựa chọn thường xuyên của bà trong những sự kiện có mặt Nữ hoàng.

*Theo Marie Claire