Công nhân nam sinh năm 1970 có đủ 15 năm làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nghỉ hưu sớm nhất ở tuổi 56 tuổi 6 tháng nếu sinh nửa đầu năm, và 56 tuổi 9 tháng nếu sinh nửa cuối năm.

Năm 1970 là năm sinh chia đôi giữa hai mức tuổi nghỉ hưu thấp nhất. Theo Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, nam làm nghề trong danh mục nghỉ hưu sớm nhất ở tuổi 56 tuổi 6 tháng trong năm 2026 và 56 tuổi 9 tháng trong năm 2027.

Khai trường mỏ khoáng sản. (Ảnh: VGP/Phan Trang, Báo Điện tử Chính phủ)

Người sinh tháng 6/1970 chạm mốc 56 tuổi 6 tháng vào tháng 12/2026, còn kịp mức của năm 2026. Người sinh tháng 7/1970 chạm mốc đó vào tháng 1/2027, khi mức đã lên 56 tuổi 9 tháng, nên đủ tuổi vào tháng 4/2027.

Sinh tháng Làm nghề trong danh mục: tháng đủ tuổi Điều kiện bình thường: tháng đủ tuổi Được về sớm hơn 1/1970 7/2026 (56 tuổi 6 tháng) 1/2032 (62 tuổi) 5 năm 6 tháng 2/1970 8/2026 (56 tuổi 6 tháng) 2/2032 (62 tuổi) 5 năm 6 tháng 3/1970 9/2026 (56 tuổi 6 tháng) 3/2032 (62 tuổi) 5 năm 6 tháng 4/1970 10/2026 (56 tuổi 6 tháng) 4/2032 (62 tuổi) 5 năm 6 tháng 5/1970 11/2026 (56 tuổi 6 tháng) 5/2032 (62 tuổi) 5 năm 6 tháng 6/1970 12/2026 (56 tuổi 6 tháng) 6/2032 (62 tuổi) 5 năm 6 tháng 7/1970 4/2027 (56 tuổi 9 tháng) 7/2032 (62 tuổi) 5 năm 3 tháng 8/1970 5/2027 (56 tuổi 9 tháng) 8/2032 (62 tuổi) 5 năm 3 tháng 9/1970 6/2027 (56 tuổi 9 tháng) 9/2032 (62 tuổi) 5 năm 3 tháng 10/1970 7/2027 (56 tuổi 9 tháng) 10/2032 (62 tuổi) 5 năm 3 tháng 11/1970 8/2027 (56 tuổi 9 tháng) 11/2032 (62 tuổi) 5 năm 3 tháng 12/1970 9/2027 (56 tuổi 9 tháng) 12/2032 (62 tuổi) 5 năm 3 tháng

Nguồn: Nghị định 135/2020/NĐ-CP, Phụ lục I và Phụ lục II.

Bảng chỉ áp cho người có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục, theo điểm b khoản 1 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Danh mục chính nằm trong Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH.

Khoảng cách hơn 5 năm ở cột cuối đến từ việc tuổi nghỉ hưu bình thường của nam tiếp tục tăng tới 62 tuổi vào năm 2028, trong khi người làm nghề trong danh mục chạm mốc từ năm 2026, 2027. Người làm nghề độc hại mà chưa đủ 15 năm thì đi theo cột điều kiện bình thường.

Nghỉ theo bảng trên là quyền của người lao động, không bắt buộc. Lương hưu của người nghỉ sớm theo diện này không bị trừ tỷ lệ. Tháng đầu tiên có lương hưu là tháng ngay sau tháng đủ tuổi ghi trong bảng, theo khoản 1 Điều 15 Thông tư 12/2025/TT-BNV.