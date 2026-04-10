Công nghệ tuyệt mật giúp Mỹ giải cứu phi công F-15 tại Iran

Tường Như |

CIA lần đầu sử dụng thiết bị tuyệt mật “Ghost Murmur” dò nhịp tim để xác định vị trí và giải cứu phi công Mỹ mắc kẹt sâu trong lãnh thổ Iran.

Phi công Mỹ bị bắn rơi tại Iran, được biết đến với mật danh "Dude 44 Bravo", là sĩ quan điều khiển vũ khí trên tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn hạ hôm 3-4 ở khu vực phía Tây Nam TP Isfahan.

Trước khi ẩn náu, viên sĩ quan đã kích hoạt thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp, song lực lượng cứu hộ vẫn không thể xác định chính xác vị trí của người này trong khu vực rộng lớn và khắc nghiệt.

Bước ngoặt của chiến dịch đến khi Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) triển khai "Ghost Murmur" – công nghệ được cho là có khả năng phát hiện tín hiệu điện từ cực yếu phát ra từ nhịp tim con người.

Theo New York Post, thiết bị này sử dụng kỹ thuật đo từ trường lượng tử, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để lọc nhiễu và xác định chính xác vị trí mục tiêu. Nhờ đó, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tìm thấy và đưa viên sĩ quan ra khỏi khu vực nguy hiểm trước rạng sáng 5-4.

Công nghệ tuyệt mật giúp Mỹ giải cứu phi công bị bắn rơi tại Iran - Ảnh 1.

Tiêm kích F-15E Strike Eagle. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin, công nghệ này do bộ phận Skunk Works của tập đoàn Lockheed Martin phát triển, từng được thử nghiệm trên trực thăng Black Hawk và có thể được tích hợp trong các nền tảng quân sự hiện đại như tiêm kích F-35 trong tương lai.

Một nguồn tin mô tả khả năng của hệ thống này giống như nghe thấy một giọng nói trong sân vận động khổng lồ, cho phép phát hiện dấu hiệu sự sống trong phạm vi hàng trăm km vuông, đặc biệt hiệu quả ở môi trường ít nhiễu điện từ như sa mạc hoặc vùng núi hoang vắng.

Tuy vậy, "Ghost Murmur" cũng có những hạn chế nhất định. Công nghệ này hoạt động tối ưu trong điều kiện môi trường "sạch", ít tín hiệu gây nhiễu và đòi hỏi thời gian xử lý dữ liệu đáng kể.

Giới chức Mỹ chưa chính thức xác nhận chi tiết về thiết bị này, song Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết cơ quan của ông đã sử dụng những công nghệ tinh vi mà không cơ quan tình báo nào khác sở hữu trong chiến dịch giải cứu.

Vụ việc được ví như tìm một hạt cát giữa sa mạc nhưng đã kết thúc thành công nhờ sự kết hợp giữa huấn luyện sinh tồn của phi công và bước tiến công nghệ quân sự mới.

VIDEO AI: Mỹ đã thực hiện chiến dịch giải cứu phi công như thế nào? Nguồn: Al Jazeera

 

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

