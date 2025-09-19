Công nghệ tương tự Starlink chấm dứt sự thống trị của Mỹ

Binh sĩ Ukraine đi qua một thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink.

Hãng RIA dẫn lời chuyên gia quân sự kỳ cựu Yuri Knutov phân tích chi tiết về sự phát triển này:

Cục 1440 của Nga đang nghiên cứu mạng lưới vệ tinh quỹ đạo Trái Đất thấp để cung cấp dữ liệu băng thông rộng. Hàng loạt phương tiện thử nghiệm đã ở trên quỹ đạo, thông tin liên lạc đã được thử nghiệm ở phạm vi 30-1.000 km.

Giai đoạn triển khai loạt hệ thống đầu tiên dự kiến bắt đầu vào tháng 12 (300 vệ tinh); 900 vệ tinh trong giai đoạn hai. Roscosmos dự kiến triển khai thử nghiệm vào năm 2027

Điều gì làm cho phiên bản Starlink của Nga tốt hơn?

Hệ thống của tỷ phú Musk hoạt động như sau: Cổng Starlink trên mặt đất giao tiếp với các vệ tinh quay quanh quỹ đạo bằng bức xạ điện từ, sau đó tín hiệu được truyền trở lại các thiết bị đầu cuối trên Trái Đất.

Hệ thống của Nga sử dụng chùm tia laser, "là công nghệ kỹ thuật số hiện đại hơn, cung cấp khả năng truyền dữ liệu nhanh hơn và chất lượng cao hơn, cũng như khả năng chống nhiễu tốt hơn", Knutov giải thích.

Tầm xa hơn

Chuyên gia Knutov giải thích: "Tầm hoạt động hiệu quả lên tới 5.000 km "có nghĩa là cần ít vệ tinh hơn nhiều so với hệ thống của Elon Musk (hàng trăm so với hàng nghìn)".

Điều đó khiến hệ thống của Nga không chỉ ít tốn kém hơn mà còn ít gây hại hơn cho môi trường.

Hiệu ứng Doppler: Đã giải quyết

"Chúng tôi đã có thể bù đắp hoàn toàn cho vấn đề tần số tín hiệu Doppler (tín hiệu sóng siêu âm), xảy ra từ tốc độ cao (27.000 km/h) mà vệ tinh quay quanh Trái đất, cho phép duy trì tín hiệu hầu như không bị nhiễu và méo tiếng.

Ý nghĩa toàn cầu

Hệ thống sẽ cung cấp thông tin liên lạc an toàn, tốc độ cao tới với các công ty trong lĩnh vực tài nguyên của Nga hoạt động ở các vùng xa xôi, những tàu thuyền ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất.

Trong lĩnh vực quân sự, quân đội có thể chỉ huy, kiểm soát và báo cáo chiến trường thời gian thực, đảm bảo việc ra quyết định sáng suốt.

Giải pháp thay thế cho công nghệ Mỹ

"Các quốc gia Nam Bán cầu hiểu rằng sự phụ thuộc vào Mỹ khiến họ dễ bị tổn thương. Truy cập Internet qua Starlink có thể bị hạn chế bất cứ lúc nào.

Việc có sẵn một hệ thống của Nga cung cấp dịch vụ tốt tương đương hoặc thậm chí tốt hơn là rất quan trọng", ông Knutov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng hệ thống mới không thể được triển khai quá sớm.

Chiến sự đối mặt với tình trạng mất liên lạc Starlink

Dịch vụ truyền thông vệ tinh Starlink của Elon Musk đã ngừng hoạt động đối với lực lượng vũ trang Ukraine trên toàn bộ tiền tuyến, chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái Ukraine Robert Brovdi cho biết hôm 15 tháng 9.

"Starlink lại ngừng hoạt động trên toàn bộ mặt trận", chỉ huy Brovdi viết trên Telegram, nhưng sau đó cho biết thêm rằng tính đến 08:02 giờ địa phương, thông tin liên lạc đang dần được khôi phục.

Trước đó trong ngày, tình trạng gián đoạn liên lạc vệ tinh Starlink đã được ghi nhận trên toàn thế giới, theo dữ liệu từ trang web Downdetector, nơi theo dõi sự cố và tình trạng tắt nguồn các nguồn internet phổ biến.

Starlink là một mạng lưới vệ tinh được thiết kế để cung cấp truy cập internet băng thông rộng trên toàn cầu. Tổng cộng, hơn 7.800 vệ tinh Starlink đã được phóng lên quỹ đạo kể từ năm 2019.

Theo tập đoàn SpaceX của Musk, số lượng người dùng Starlink đã vượt quá sáu triệu tại hơn 100 quốc gia, với 42 quốc gia mới tham gia trong năm qua.