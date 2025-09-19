Nỗ lực chế tạo một loại BMPT mới dựa trên Armata để thay thế Terminator

Nga một lần nữa nhắc đến xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-14 Armata đã quá quen thuộc của họ, lần này trong bối cảnh họ đang chế tạo một xe chiến đấu hỗ trợ tăng (BMPT) cùng khung gầm, tương tự Terminator dựa trên T-72/T-90 ngày nay.

Giám đốc điều hành của Tập đoàn Uralvagonzavod (UVZ) đã thông báo về việc bắt đầu phát triển phương tiện chiến đấu này. Thông tin chi tiết và tình trạng của dự án không được đề cập, đây là điều rất điển hình trong những tuyên bố như vậy của người Nga.

Cần nhấn mạnh, bất chấp nhiều lời hứa hẹn, Armata chẳng những chưa thể ra mặt trận mà còn không vượt qua được các bài kiểm tra cấp nhà nước để vào biên chế Quân đội Nga. Hơn nữa, vào đầu năm 2024, người đứng đầu Rostec - ông Sergei Chemezov đã thừa nhận rằng chiếc MBT này không được thiết kế cho mục đích chiến tranh.

Nghĩa là mặc dù Nga đang lên kế hoạch sản xuất những xe tăng như vậy, nhưng nhiều khả năng chúng sẽ không được sản xuất hàng loạt. Hiện tại, đang diễn ra một cuộc chiến tranh toàn diện với tổn thất lớn, vì vậy cần phải đáp ứng nhu cầu bằng các bản hiện đại hóa rẻ hơn cho T-62 và T-72 cũ, cũng như T-90M mới hơn.

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng thế hệ mới của Nga sẽ sử dụng khung gầm thống nhất Armata.

Tuy nhiên điều này không có nghĩa là UVZ sẽ từ bỏ kế hoạch phát triển BMPT dựa trên Armata. Liên bang Nga không quen từ bỏ các dự án công nghiệp quốc phòng, hơn nữa, họ luôn có thể sử dụng một mẫu thiết bị mới cho mục đích tuyên truyền.

Cũng có khả năng xe bọc thép mới này sẽ được quảng bá để xuất khẩu, đặc biệt là trong bối cảnh có tin tức về việc Nga quan tâm đến việc bán T-14 cho Ấn Độ. Đồng thời việc này cũng được cho là liên quan đến nội địa hóa, cho phép sử dụng công nghệ nước ngoài và khắc phục các vấn đề cơ bản của phương tiện.

Về phần BMPT, chúng đã thể hiện rất tốt trên chiến trường một cách đáng ngạc nhiên, đôi khi còn cho thấy khả năng sống sót cao hơn xe tăng thông thường nhờ một số giải pháp đặc biệt nhưng vẫn chưa thể tạo ra tác động đáng kể trên chiến trường do số lượng quá ít. Thêm vào đó, vũ khí chính của chúng vẫn là pháo 30 mm kém ổn định.

Trên thực tế, UVZ lưu ý rằng đơn đặt hàng cho Terminator đang tăng lên, cả cho năm 2026 và trong tương lai. Tuy nhiên một lần nữa, không có con số cụ thể nào được đưa ra, vì vậy điều này chỉ có thể được tính đến mà không thể đưa ra đánh giá chính xác.