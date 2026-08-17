Công nghệ tiêu dùng bước vào Smart Choice Awards 2026 với hội đồng ba lớp

Chương trình kết hợp góc nhìn từ chuyên gia, báo chí và cộng đồng người dùng nhằm tìm ra những sản phẩm mang lại giá trị thực.

Thị trường công nghệ tiêu dùng đang bước vào giai đoạn phát triển sôi động với tốc độ chưa từng có. Chỉ trong một năm, người dùng có thể chứng kiến hàng trăm mẫu smartphone, laptop, thiết bị đeo, tai nghe, thiết bị gia dụng thông minh hay các giải pháp AI mới liên tục xuất hiện. Mỗi sản phẩm đều mang theo những lời hứa về công nghệ tiên tiến, hiệu năng mạnh mẽ và trải nghiệm vượt trội, khiến việc lựa chọn thiết bị phù hợp ngày càng trở nên khó khăn.

Ông Phạm Xuân Hà: Giám đốc Sự kiện cấp cao - Giám đốc mảng Nội dung Công nghệ và Xe VCCorp, Trưởng ban tổ chức Better Choice Awards

Trong bối cảnh đó, điều người dùng cần không chỉ là thêm nhiều lựa chọn, mà còn là một "bộ lọc" đáng tin cậy để xác định đâu là sản phẩm thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bởi một thiết bị có cấu hình mạnh nhất hay mức giá cao nhất chưa chắc đã là lựa chọn tối ưu cho mọi đối tượng. Giá trị thực của một sản phẩm chỉ được thể hiện khi đặt trong bối cảnh sử dụng thực tế và đáp ứng đúng kỳ vọng của người dùng.

Đó cũng là lý do Smart Choice Awards tiếp tục đồng hành cùng Better Choice Awards 2026 với vai trò là hệ thống giải thưởng dành riêng cho lĩnh vực công nghệ tiêu dùng. Đây là nơi các sản phẩm, thiết bị và giải pháp công nghệ được đánh giá dựa trên cả yếu tố chuyên môn lẫn trải nghiệm thực tế, hướng tới việc tìm ra những lựa chọn phù hợp nhất thay vì chỉ tôn vinh những sản phẩm sở hữu thông số ấn tượng.

Là trục giải thưởng về công nghệ tiêu dùng của Better Choice Awards, Smart Choice Awards được xây dựng trên nền tảng chuyên môn của GenK - đơn vị báo chí công nghệ đã nhiều năm theo dõi thị trường Việt Nam, liên tục cập nhật xu hướng mới, thử nghiệm sản phẩm và phân tích những chuyển động của ngành. Kinh nghiệm thực tế của đội ngũ GenK là cơ sở để xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, giúp các hạng mục phản ánh sát hơn nhu cầu và thói quen sử dụng của người tiêu dùng Việt.

Điểm nhấn đáng chú ý của Smart Choice Awards 2026 nằm ở cấu trúc hội đồng đánh giá ba lớp, kết hợp nhiều góc nhìn khác nhau để tạo nên quá trình chấm chọn toàn diện.

Lớp đầu tiên là đội ngũ chuyên gia công nghệ của GenK - những người trực tiếp trải nghiệm, đánh giá và phân tích hàng trăm sản phẩm mỗi năm. Với kinh nghiệm chuyên sâu về thiết bị, công nghệ và xu hướng thị trường, nhóm chuyên gia đóng vai trò xây dựng tiêu chí cũng như đưa ra những đánh giá dựa trên quá trình thử nghiệm thực tế.

Đồng hành cùng GenK là lớp hội đồng gồm các nhà báo công nghệ giàu kinh nghiệm đến từ nhiều cơ quan báo chí. Góc nhìn độc lập của giới truyền thông giúp bổ sung thêm chiều sâu trong quá trình đánh giá, đồng thời phản ánh khách quan hơn những giá trị mà sản phẩm mang lại cho thị trường.

Điểm mới của mùa giải năm nay là sự tham gia của lớp hội đồng thứ ba - đội ngũ người tiêu dùng có ảnh hưởng và uy tín trong cộng đồng công nghệ. Đây là những cá nhân thường xuyên trải nghiệm sản phẩm, chia sẻ đánh giá và có sự kết nối chặt chẽ với cộng đồng người dùng. Sự góp mặt của nhóm này giúp hội đồng cân bằng giữa góc nhìn kỹ thuật và trải nghiệm sử dụng hằng ngày, từ đó đưa ra những đánh giá gần gũi hơn với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

Việc kết hợp ba lớp hội đồng không chỉ giúp quá trình đánh giá đa chiều hơn mà còn tạo nên một cơ chế phản biện giữa các góc nhìn chuyên môn, truyền thông và trải nghiệm thực tế. Đây cũng là cách Smart Choice Awards hướng tới việc xây dựng một hệ thống giải thưởng có tính tham khảo cao cho cả người tiêu dùng lẫn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Đối với các hãng công nghệ, nhà sản xuất và đơn vị phân phối, Smart Choice Awards là cơ hội để giới thiệu những sản phẩm nổi bật đã tạo ra giá trị thực cho người dùng Việt trong năm qua. Việc tham gia chương trình không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh ở các hạng mục giải thưởng mà còn là dịp để sản phẩm được nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau, từ chuyên gia, truyền thông cho tới cộng đồng người dùng.

Trong khi đó, với người tiêu dùng, Smart Choice Awards tiếp tục là nguồn tham khảo đáng tin cậy khi tìm kiếm những thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế giữa một thị trường ngày càng phong phú và liên tục đổi mới.

Better Choice Awards 2026 (BCA 2026) là giải thưởng mang tầm quốc gia nhằm tôn vinh, khuyến khích, cổ vũ những giá trị đổi mới sáng tạo áp dụng trong đời sống thực phục vụ người tiêu dùng. Giải thưởng do Công ty cổ phần VCCorp đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Cục Đổi mới sáng tạo tổ chức, là hoạt động trọng điểm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, được truyền thông rộng rãi trên hệ thống của VCCorp cùng các đối tác. Mọi thắc mắc trong quá trình tham gia đồng hành cùng giải thưởng, vui lòng liên hệ SĐT: 0934 231 276 và email duongngothuy@admicro.vn (Ms .Thùy Dương).



