Công nghệ 'đỉnh chóp' này giúp ô tô điện vừa đi vừa tự sạc, xe Hyundai được hưởng lợi đầu tiên

Theo trang tin Interesting Engineering, trong khi thế giới vẫn đang xoay quanh những cuộc đua về dung lượng pin hay tốc độ sạc, startup Solarstic đã chọn một lối đi riêng biệt nhưng đầy triển vọng: Biến chính lớp vỏ xe thành nguồn phát điện.

Cụ thể, công ty này đã giới thiệu giải pháp tích hợp năng lượng mặt trời trực tiếp lên thân xe điện bằng công nghệ nhựa đúc phun. đây không chỉ là một bước tiến về kỹ thuật, phương pháp của Solarstic còn là lời giải cho bài toán tự chủ năng lượng của phương tiện xanh.

Điểm đặc biệt của công nghệ này là thay thế lớp kính truyền thống bằng vật liệu polymer siêu nhẹ. Từ đó, xe điện được tối ưu trọng lượng và cải thiện hiệu suất tiêu thụ năng lượng. Đặc biệt, tính chất linh hoạt của nhựa cho phép các tấm pin uốn lượn theo bề mặt cong của nắp ca-pô và mái xe, đảm bảo tính khí động học tối ưu cho phương tiện trong quá trình vận hành.

Pin năng lượng mặt trời được tích hợp trên nóc xe.

Về mặt thông số, hệ thống mô-đun của Solarstic có khả năng sản sinh công suất lên đến 500W. Trong điều kiện ánh sáng lý tưởng, con số này giúp xe kéo dài quãng đường di chuyển thêm khoảng 80 km (50 dặm) mỗi ngày.

Đối với những người dùng sống trong các đô thị đông đúc, những tấm pin mặt trời có thể tự cung tự cấp năng lượng cho xe điện giúp chủ xe không cần sạc. Ngay cả với những hành trình dài, khả năng sạc bù tới 30% dung lượng pin trong lúc xe điện đang lăn bánh sẽ giúp giảm bớt nỗi lo về trạm sạc - vốn vẫn là điểm nghẽn của hạ tầng giao thông hiện nay.

Tuy nhiên, con đường từ ý tưởng đến sản xuất hàng loạt chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Thách thức lớn nhất nằm ở kỹ thuật đóng gói polymer.

Trong quy trình sản xuất công nghiệp, phương pháp ép phun nhựa thường đòi hỏi áp suất cực cao, một lực tác động có thể dễ dàng làm vỡ vụn các tế bào quang điện mỏng manh.

Để vượt qua "bức tường" kỹ thuật này, các kỹ sư Solarstic đã phát triển thành công công nghệ ép phun áp suất thấp kết hợp với cấu trúc lớp bảo vệ đặc thù. Phương pháp này cho phép bọc kín các tế bào quang điện trong lớp vỏ nhựa mà vẫn giữ nguyên vẹn cấu trúc bên trong.

Bên cạnh đó, để chiều lòng những khách hàng khó tính về ngoại hình, một lớp phủ màu đen đặc biệt đã được áp dụng để che đi các đường rãnh của tế bào quang điện, tạo nên một diện mạo đồng nhất, sang trọng cho toàn bộ vỏ xe.

Độ bền và tính an toàn cũng là những ưu tiên hàng đầu của dự án. So với vật liệu kính cứng, bao bì polymer có độ đàn hồi tốt hơn, giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro chấn thương cho người đi bộ nếu không may xảy ra va chạm.

Công nghệ này sẽ sớm được tích hợp trên các dòng xe điện của Hyundai.

Hiện tại, Solarstic đang tập trung xử lý các yếu tố tác động từ môi trường như hiện tượng ố vàng theo thời gian hay các vết xước do quá trình rửa xe và thời tiết khắc nghiệt. Các lớp phủ chống trầy xước chuyên dụng đang được thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo rằng hệ thống năng lượng mặt trời này có tuổi thọ bền bỉ tương đương với chính chiếc xe.

Công nghệ của Solarstic đã vượt qua các bài kiểm tra thực tế trên mẫu IONIQ 5 và xe thương mại ST1 của Hyundai. Sự phối hợp chặt chẽ giữa startup này và Tập đoàn Hyundai cho thấy một tương lai rất gần trong khoảng 1 đến 2 năm tới, những chiếc xe điện "tự sạc" đầu tiên sẽ chính thức lăn bánh trên đường phố.

Đó không chỉ là sự lên ngôi của một công nghệ mới, mà còn là minh chứng cho thấy năng lượng sạch đang ngày càng trở nên hiện hữu, tinh tế và hiệu quả hơn bao giờ hết.