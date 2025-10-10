Công nghệ đằng sau camera AI 'bắt lỗi' chính xác đến từng centimet tại TP.HCM

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang được triển khai đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm giao thông với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Đại diện PC08 cho biết, sự ưu việt của hệ thống mới nằm ở khả năng phân tích hình ảnh tự động với độ chính xác cực cao, cụ thể:

- Hình ảnh sắc nét, dung lượng cao: Camera cung cấp hình ảnh rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mọi yếu tố như bánh xe cán vạch, tín hiệu đèn tại thời điểm vi phạm, hướng di chuyển của phương tiện đều được thể hiện rõ nét.

- Phân tích chính xác đến từng centimet: Hệ thống AI có khả năng xác định vị trí và khoảng cách chính xác đến từng centimet. Nhờ đó, các lỗi như đè vạch, lấn làn được phát hiện tức thì kèm thông tin về thời gian và địa điểm. Hình ảnh xử lý sẽ hiển thị các gạch đỏ để đánh dấu vị trí bánh xe, không thể chối cãi.

- Ghi nhận đa lỗi, đa đối tượng: Khác với camera thường chỉ phát hiện một lỗi tại một thời điểm, camera AI có thể nhận diện đồng thời nhiều lỗi vi phạm từ nhiều phương tiện trong cùng một khung hình.

- Bằng chứng trực quan và thuyết phục: Ngoài hình ảnh, hệ thống còn ghi lại một đoạn video toàn bộ quá trình diễn ra vi phạm, tạo thành bộ bằng chứng đầy đủ, dễ kiểm chứng và có tính thuyết phục cao.

Toàn bộ hình ảnh và dữ liệu này sẽ được tự động truyền về trung tâm xử lý. Tại đây, cán bộ chuyên trách sẽ đối chiếu, xác minh thông tin một lần nữa trước khi ra quyết định xử phạt theo quy định.

Thực tế cho thấy, tại các khu vực được lắp đặt camera AI, những hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường đã giảm rõ rệt. Chỉ tính từ ngày 1/9 đến 3/10, hệ thống đã phát hiện và ghi nhận hơn 3.100 trường hợp vi phạm – một con số cho thấy hiệu quả giám sát tự động là rất lớn.

Hệ thống camera AI được bố trí một cách khoa học tại các nút giao thông trọng điểm, điểm đen tai nạn và khu vực có tình hình giao thông phức tạp để tối ưu hóa khả năng giám sát và hỗ trợ điều tiết.

Trong giai đoạn tới, PC08 định hướng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ lớn như VNPT, MobiFone, Viettel để phát triển phần mềm AI, cho phép khai thác dữ liệu và tự động nhận dạng vi phạm ngay trên nền tảng các camera thường hiện có. Giải pháp này sẽ giúp mở rộng quy mô giám sát, giảm tải công việc thủ công và nâng cao tính minh bạch trong xử lý vi phạm.

Hiện nay, hệ thống giám sát giao thông của TP.HCM bao gồm 530 camera quan sát, 9 camera giám sát tốc độ, 31 camera AI và 47 camera do Cục Cảnh sát giao thông (C08) đầu tư, tạo nên một mạng lưới giám sát rộng khắp, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và hiện đại hơn.