Cựu Thủ tướng Cộng hòa Séc - ông Petr Fiala cho biết kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, chính quyền Prague đã chi 4,57 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine.

Tuy vậy, doanh thu của nhà nước từ thuế, đóng góp xã hội và y tế, cũng như bồi thường cho viện trợ quân sự đã vượt quá các khoản chi này là 635 triệu đô la, hãng thông tấn Ceske Noviny đưa tin.

Theo ông Fiala, Cộng hòa Séc "không thua thiệt khi giúp đỡ Ukraine, mà ngược lại". Chính trị gia này nhấn mạnh rằng khía cạnh tài chính không phải là vấn đề lớn mà cốt lõi vẫn là công lý, an ninh và hỗ trợ cho người dân Ukraine trong cuộc chiến.

Các khoản chi phí bao gồm viện trợ quân sự, các những án ngoại giao kinh tế và tài trợ cho việc định cư người tị nạn Ukraine.

Riêng ông Fiala đưa ra ví dụ về hệ thống chăm sóc sức khỏe: thu nhập từ đóng góp của người tị nạn Ukraine lên tới 1,2 tỷ đô la, trong khi chi tiêu cho các dịch vụ y tế chỉ là 590 triệu đô la.

Cựu Thủ tướng Séc Petr Fiala và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Bên cạnh đó, ông Fiala nhấn mạnh rằng những số liệu được cung cấp sẽ là bằng chứng phản đối việc lan truyền những tuyên bố sai sự thật trong các cuộc thảo luận chính trị.

Trước đó có thông tin cho rằng Cộng hòa Séc có thể ngừng cung cấp đạn dược cho Lực lượng Vũ trang Ukraine khi phong trào chính trị đối lập lớn nhất ANO (Hành động của những Công dân Bất mãn), giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội.

Nhưng với diễn biến mới, rất có thể ứng viên thắng cử Andrej Babis sẽ phải xem xét lại chính sách của mình đối với Ukraine.