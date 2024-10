Công dụng bất ngờ của lẫy gạt sau phanh xe tay ga

Trên nhiều dòng xe máy hiện đại, các nhà sản xuất tích hợp nhiều tính năng, tiện ích để tăng độ an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên có nhiều chi tiết và tính năng an toàn đã bị lãng quên do người sử dụng không biết tới hoặc không biết cách sử dụng, trong đó lẫy gạt an toàn phía sau phanh xe tay ga là một ví dụ.

Lẫy gạt sau phanh xe tay ga, trang bị hữu dụng nhưng ít người biết. (Ảnh minh họa: Internet)

Lẫy gạt này màu đen có kích thước nhỏ chỉ bằng đầu đũa và được trang bị nằm ngay vị trí phía sau tay phanh bên trái xe. Chi tiết này ở những mẫu xe cũ rất ít xuất hiện, nhưng đối với các mẫu xe ga gần đây thì lại phổ biến.

Công dụng của lẫy gạt này là giúp người dùng có thể khóa phanh xe, giữ cho xe đứng yên khi dừng xe, hoặc khi dừng/đỗ xe tại nơi có địa hình nghiêng hoặc dốc.

Ngoài ra, lẫy gạt khóa phanh tay còn có tác dụng bảo vệ an toàn cho xe khi kẻ gian có ý đồ trộm xe. Theo đó, bộ phận này sẽ giúp kéo dài thời gian để người dùng có cơ hội phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Cách sử dụng lẫy gạt khóa phanh tay

Để sử dụng lẫy gạt khóa phanh tay, đầu tiên người dùng phải bóp hết tay phanh bên trái, rồi gạt nhẹ lẫy lên, sau đó nhả phanh ra, lúc này xe sẽ bị khóa bánh sau và không bị trôi khi dừng/đỗ tại nơi có bề mặt nghiêng. Khi muốn mở khoá phanh, bạn chỉ cần bóp phanh và nhả ra là được.

Tuy nhiên trong trường hợp người dùng căn chỉnh phanh sau quá chặt thì khóa phanh sẽ không hoạt động được. Vì vậy quãng bóp phanh cần phải được đặt theo đúng tiêu chuẩn.