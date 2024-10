'Ngựa chiến' của Mitsubishi giảm sốc gần 300 triệu đồng, rẻ ngang Mazda CX-5, Hyundai Tucson

Bước vào quý cuối cùng của năm 2024, nhiều hãng xe đã thực hiện hàng loạt chính sách giảm giá, ưu đãi đối với các mẫu xe của mình để dọn kho, xả hàng tồn hoặc đẩy mạnh doanh số bán hàng, kích cầu tiêu dùng.

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, mẫu SUV 7 chỗ Mitsubishi Pajero Sport sản xuất năm 2023 hiện đang được đại lý giảm giá lên tới gần 300 triệu đồng để hút khách mua xe.

Theo đó, một đại lý ở khu vực Hà Nội hiện đang giảm giá đến 270 triệu đồng cho Mitsubishi Pajero Sport bản 4x4 AT. Nhờ đó, giá bán của bản này chỉ còn 1,095 tỷ đồng. Trong khi đó, bản 4x2 AT được đại lý rao bán với giá 950 triệu đồng. So với giá niêm yết, Mitsubishi Pajero Sport 4x2 AT tại đại lý giảm giá 180 triệu đồng.

Tất nhiên, những chương trình ưu đãi này đều dành cho Mitsubishi Pajero Sport sản xuất năm 2023 (số VIN 2023). So với xe sản xuất năm 2024, Mitsubishi Pajero Sport số VIN 2023 không có gì khác biệt về mặt trang bị hay thiết kế, nhưng xe VIN 2023 sẽ dễ mất giá hơn khi bán lại, đặc biệt khi thị trường đã bước vào những tháng cuối cùng của năm 2024.

Thêm vào đó, số lượng và màu sắc của những chiếc xe số VIN 2023 này cũng rất hạn chế. Theo tiết lộ từ đại lý, xe hiện chỉ còn 2 màu trắng và đỏ.

Trước đây, Mitsubishi Pajero Sport là dòng xe khá "im hơi lặng tiếng", cả trong doanh số cũng như các chương trình khuyến mãi.

Đợt giảm giá mạnh này cho thấy hãng xe Nhật muốn tăng tính cạnh tranh trong phân khúc SUV hạng D. Đây là sân chơi của những cái tên đình đám như Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Mazda CX-8, Kia Sorento, Isuzu mu-X.

Sau khi áp dụng chương trình giảm giá từ đại lý nên trên, mức giá của Pajero chỉ ngang những mẫu SUV hạng C như Hyundai Tucson (769-989 triệu đồng), Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Ford Territory (929 triệu đồng).

Mitsubishi Pajero Sport được trang bị động cơ dầu MIVEC 2.4L, sản sinh công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Hệ dẫn động vẫn chia làm 2 loại là 1 cầu và 2 cầu, đi kèm khóa vi sai cầu sau.

Bất lợi của mẫu SUV hạng trung này nằm ở thiết kế chưa thực sự bắt mắt và đã lâu không được nâng cấp, một số trang bị và thiết kế đã có phần lạc hậu so với các đối thủ.

Một số trang bị và thiết kế Mitsubishi Pajero Sport đã có phần lạc hậu so với các đối thủ



Kể từ khi ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) tại Việt Nam năm 2020, Mitsubishi Pajero Sport chưa có bất kỳ nâng cấp nào về mặt diện mạo hay trang bị. Đây cũng có thể là một động thái nhằm chuẩn bị đón phiên bản mới của Mitsubishi Pajero Sport.

Phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ D này đã chính thức trình làng ở thị trường Thái Lan vào hồi tháng 3 năm nay và chuẩn bị ra mắt Philippines.

Được biết, Mitsubishi Pajero Sport bản nâng cấp đã xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội vào đầu tháng 10. Việc mẫu mới lộ diện cho thấy hãng sắp tung ra sản phẩm mới. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Mitsubishi Motors Việt Nam vẫn chưa đưa ra thông tin nào về việc này.

Mặc dù Mitsubishi Pajero Sport thường xuyên được giảm giá, doanh số trong năm 2024 của mẫu xe này vẫn không mấy ấn tượng. Trong tháng 9 năm 2024, Mitsubishi Pajero Sport bán được 68 xe, tăng 41% so với tháng 8. Cộng dồn 9 tháng. hãng xe Nhật chỉ bán ra được 515 chiếc Pajero Sport.