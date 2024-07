Cộng đồng mạng "phong sát" những kẻ lợi dụng câu view trên mạng xã hội

Những ngày qua, cộng đồng mạng đã bức xúc trước hành vi lợi dụng mạng xã hội để câu view bất chấp đạo lý. Cụ thể, cư dân mạng đã bức xúc trước bình luận khiếm nhã của TikToker Duy Muối (chính chủ, có tick xanh) và yêu cầu cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh tay với nam TikToker quê Quảng Ninh.

Cụ thể, trước một bài đăng trên mạng xã hội, Duy Muối đã vào bình luận khó chấp nhận và nhận vô số chỉ trích của cộng đồng mạng. Sau đó, nam TikToker đã đăng status xin lỗi nhưng phần lớn cư dân mạng đã bình luận cho rằng lời xin lỗi không thể chấp nhận.

Sau khi bị cư dân mạng tẩy chay, Duy Muối đã khóa tất cả các kênh mạng xã hội và nhận lại vô số "gạch đá" trên mạng xã hội. Mặc dù Duy Muối đã xin lỗi vì bình luận kém duyên nhưng cộng đồng mạng cho rằng cần có biện pháp mạnh từ các cơ quan chức năng và sử dụng quyền "phong sát" của người dùng mạng xã hội.

Một đối tượng bị Công an TP HCM triệu tập do câu view trên mạng xã hội

Bên cạnh Duy Muối, một số người mẫu, diễn viên cũng bị chỉ trích nặng nề vì những hành động không hợp, lệch chuẩn trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua.

Cư dân mạng cho rằng mỗi người đều có cách thể hiện trên mạng xã hội nhưng những gì kém duyên, vi phạm chuẩn mực đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật thì cần phải bị xử lý. Đặc biệt, đối với những người có lượng người theo dõi lớn thì cũng cần phải xử lý nghiêm khắc, chế tài vì luật đã quy định rất rõ.

Trước đó, Công an TP HCM đã triệu tập Đ.Q.V (SN 1985, ngụ quận 10), T.M.K (SN 1985, ngụ quận 12), T.T.N (SN 1986, ngụ TP Thủ Đức) vì đã có lời lẽ xúc phạm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công an đã phạt hành chính 2 người về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Đối với T.T.N, Công an TP Thủ Đức đã răn đe, cho đối tượng cam kết không tái phạm, yêu cầu đối tượng chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Hiện nay, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP HCM tiếp tục rà soát, xác minh những trường hợp đăng tải thông tin có nội dung như trên để mời làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP HCM, công dân có quyền tự do ngôn luận nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức xã hội. Việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do trên không gian mạng để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP HCM đề nghị người dân cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc sử dụng mạng xã hội; tôn trọng, làm theo pháp luật và những chuẩn mực đạo đức xã hội.